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(Düzeltme) Boşandığı eşi tarafından vurulan kadının durumu ağır

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı yaralamada silahla vurulan kadının durumu ağır olduğu öğrenildi.Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir pasajda meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı yaralamada silahla vurulan kadının durumu ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir pasajda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çark Caddesi’nde daha önce çalıştığı bir kuaföre yardıma giden 34 yaşındaki Esra Ç., bir süre önce boşandığı eşi Cesur K. ile karşılaştı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Cesur K. silahla Esra Ç.’ye birçok kez ateş etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince alınan kadının olay yerinde kalbi durdu. 34 yaşındaki kadının yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürüldüğü ve kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil ameliyata alınarak baş, göğüs ve karın bölgesindeki kurşunların çıkartıldığı öğrenildi. 2 çocuk annesi kadının yoğun bakım ünitesine tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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