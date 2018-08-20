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DÜZELTME - "Bu, açık bir provokasyondur" başlıklı haberimizin 5'inci paragrafında yer alan "Dışişleri Bakanı" ifadesi "İçişleri Bakanı" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:04 | Son Güncelleme

"Bu, açık bir provokasyondur" - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "(ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması) Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur" - "Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler, devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir" - "Tabii ki yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur." dedi.

Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığından düzenlediği basın toplantısında, coşkulu bir kongreyi geride bıraktıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongrede tarihi mesajlar verdiğini, yakın dönemde yerel seçimlere odaklanmak açısından da bu kongrenin önemini bildiklerini vurgulayan Çelik, "Daha büyük hedeflere ulaşmak için enerji tazeledik." diye konuştu.

Çelik, bir gazetecinin ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin sorusuna şu cevabı verdi:

"İçişleri Bakanı ile konuştum. Valilik de açıklama yaptı. Bizdeki bilgiler ateş edildiği, 3'ünün isabet ettiği yönünde. Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur. Bununla ilgili olarak yoğun çalışma yürütülüyor. O bölge yoğun bir bölge. Burada sabah 05.30 saatleri civarında olay meydana gelmiş. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir."

- "Arkasında kim var, ortaya çıkacak"

Çelik, dünyanın her yerinde bu tip provokasyonların olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tabii ki yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Şunu açık ve net şekilde ifade etmek isterim, Türkiye'de görev yapan bütün yabancı misyonlar, büyükelçilikler, güven altındadır, devletimizin güvencesi altındadır. Burada görev yapan insanlar devletimizin ve milletimizin misafiridir. Her türlü güvenliklerinin sağlanması için azami gayret gösterildiği hususunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

- Hamza Dağ'ın Abdullah Gül'le ilgili açıklamaları

Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili açıklamalarının sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize her zaman talimatları ve tavsiyesi, AK Parti'de milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş, AK Parti'de bu görevlere genel başkanımızın takdiri ve yetkili kurullarımızın kararıyla gelmiş siyasi şahsiyetler hakkında her zaman dikkatli ve özenli bir dil kullanılması doğrultusundadır. Dolayısıyla biz her zaman için dikkatli ve özenli bir dil kullanmaya, kurumsal dilimizi bu çerçevede oluşturmaya her zaman için çok büyük bir özen gösteririz. Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda, dikkat ve özenin korunması konusunda sürekli bizi uyarır ve talimatlandırır. AK Parti gelenekleri de zaten bu şekildedir. Dolayısıyla eleştiri sınırlarını aşan, aşırı ifadeleri tasvip etmiyoruz. Bu bahsettiğiniz ifadede de arkadaşımızın ifadesi eleştiri ifadesini aşan aşırı bir ifade olmuştur. Dolayısıyla tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
adana basın toplantısı Ömer Çelik

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