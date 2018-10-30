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DÜZELTME - "Bursa'da tarihi eser operasyonu" başlığıyla yayımlanan haberimizin başlığı ile giriş ve üçüncü paragraflarında geçen "Bursa" ifadesi "Balıkesir" olarak değiştirilmiştir. Saygılarımızla. AA Balıkesir'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 01:40 | Son Güncelleme

Operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen, İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi, üç kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir araçta tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı.

Balıkesir-İzmir karayolundaki uygulama noktasında aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı "Tevrat olarak bilinen obje"yi ele geçirdi.

Operasyonda, İzmir'de polis memuru olarak görev yapan M.K (46), Manisa Kayapınar Mahallesi muhtarı F.E (44) ve Manisa'da müteahhitlik yaptığı belirlenen A.E (58) gözaltına alındı.

DÜZELTME - "Bursa'da tarihi eser operasyonu" başlığıyla yayımlanan haberimizin başlığı ile giriş ve üçüncü paragraflarında geçen "Bursa" ifadesi "Balıkesir" olarak değiştirilmiştir. Saygılarımızla. AA Balıkesir'de tarihi eser operasyonu

- Operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen, İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi

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Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da tarihi eser operasyonu
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Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da tarihi eser operasyonu
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Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da tarihi eser operasyonu
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Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da tarihi eser operasyonu
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Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da tarihi eser operasyonu
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Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da tarihi eser operasyonu
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Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da tarihi eser operasyonu
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Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da tarihi eser operasyonu
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Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da tarihi eser operasyonu
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Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da tarihi eser operasyonu
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Balıkesir Balıkesir'de tarihi eser operasyonu tevrat

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