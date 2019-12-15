HABER

DÜZELTME - "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek" başlıklı haberimizin ilk paragrafında yer alan "İsviçre'nin başkenti Cenevre" ifadesi "İsviçre'nin Cenevre kenti" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2019 15:10 | Son Güncelleme

DÜZELTME - "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek" başlıklı haberimizin ilk paragrafında yer alan "İsviçre'nin başkenti Cenevre" ifadesi "İsviçre'nin Cenevre kenti" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek - Erdoğan, 16-17 Aralık'ta Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'deki ilk toplantısı ile 18-19 Aralık'ta Kuala Lumpur'da düzenlenecek Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Küresel Mülteci Forumu ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek zirveye katılacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın uygulanmasının takip edileceği temel platform olma özelliğini taşıyan Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere 16-17 Aralık'ta Cenevre'ye gidecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) ev sahipliğinde düzenlenecek forumda Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla eş başkanlık yapacak.

Foruma, çok sayıda ülkenin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra özel sektör, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve mülteci de katılacak. Paydaşların Forum'da, mültecilere ve ev sahibi ülkelere yönelik taahhütleri açıklamaları bekleniyor. Türkiye toplantılarda geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik, örnek uygulamaları bir kez daha gündeme getirecek.

Erdoğan, forum kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek.

- İslam aleminin sorunları ele alınacak

Erdoğan, İsviçre'nin ardından Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in daveti üzerine 18-19 Aralık'ta düzenlenecek ve İslam aleminin karşı karşıya kaldığı sorunların ele alınacağı Kuala Lumpur Zirvesine katılmak üzere Malezya'yı ziyaret edecek.

"Bağımsızlık, kalkınma, iyi yönetişim, kültür ve kimlik, adalet ve özgürlük" temasıyla düzenlenecek zirve kapsamında liderler, "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" konulu yuvarlak masa toplantısında görüş alışverişinde bulunacak.

Zirveye Türkiye ve Malezya'nın yanı sıra Katar, İran, Pakistan ve Endonezya'nın temsilcileri katılacak. Erdoğan'ın Malezya Kralı ve başbakanı olmak üzere zirveye katılması öngörülen muhataplarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.

PARTNERNorm Ender'e bir şok daha!Norm Ender'e bir şok daha!
DP lideri Uysal Afyonkarahisar’da kongreye katıldıDP lideri Uysal Afyonkarahisar’da kongreye katıldı
Bakan Akar, 19. Doha Forumu’na katıldıBakan Akar, 19. Doha Forumu’na katıldı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isviçre Küresel Mülteci Forumu Malezya

En Çok Okunan Haberler

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

6.9 büyüklüğünde deprem!

6.9 büyüklüğünde deprem!

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Diğer Haberler
TBMM’de kadın vekiller Las Tesis’in sloganıyla Soylu’ya seslendi

TBMM’de Las Tesis sloganları!

ABD'li Senatör Graham: Azil süreci Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak

Azil süreciyle ilgili çarpıcı açıklama!

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya en çok ben üzüldüm

'Saldırıya en çok ben üzüldüm'

Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir

'Yaptırım' açıklaması: Karşılık veririz!

Meclis'te gerginlik! AK Parti ve HDP arasında tartışma

Meclis'te gerginlik! AK Parti ve HDP arasında tartışma

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.