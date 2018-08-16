Sejdarasi, Türkiye'deki en son sosyoekonomik gelişmelere bakıldığında, ülkede özellikle yerel parada istikrar sağlandığını, bunun da ekonominin olumlu yönde hareket ettiğinin göstergesi olduğuna dikkati çekerek "ABD dahil olmak üzere farklı ülkeler tarafından gerçekleştirilen bazı işlemler nedeniyle yaşanan büyük baskılara bakmaksızın bu an kalkınma anıdır." dedi.

Arnavut ekonomi uzmanı Bardhi Sejdarasi, büyük baskılara rağmen Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomi modeline sahip olduğunu belirterek Türkiye'nin yerel para ve finansal istikrar aracılığıyla son yaşanan dalgalanmaları atlatma yolları ve olanakları bulacağını söyledi.

Makedon, Arnavut ve Kosovalı akademisyen ve uzmanlar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Türkiye'ye yönelik spekülatif atakla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

ÜSKÜP/TİRAN/PRİŞTİNE (AA) - Balkanlar'daki akademisyen ve uzmanlar, son dönemde yaşanan büyük baskılara rağmen Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomi modeline sahip olduğunu belirterek IMF’ye tek sent borcu bulunmayan Türkiye'nin ekonomisini yıkmanın kolay olmadığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığının aldığı tedbirlerin yerel paraya istikrar getirdiği gibi, istikrarlı parasal ve mali denge de sağladığını kaydeden Sejdarasi, Avrupa'da en yüksek ekonomik büyüme oranlarından birine sahip Türkiye'nin ekonomisinin güçlü olduğunu vurguladı.

Sejdarasi, son dalgalanmaların ister istemez ekonomiye yeniden yön verdiğini ifade ederek "Bu ülkede yapılan reformlar sadece makroekonomik sürdürülebilirlik sağlamadı. Yerel ve yabancı yatırımları da önemli seviyelere çıkarttı. (Türkiye) Sürdürülebilir bir ekonomi modeline sahip." görüşünü paylaştı.

Türkiye ekonomisinde yaşanan herhangi bir dalgalanmanın bölgesel, Avrupa ve daha geniş pazarlarda etki yarattığına dikkati çeken Sejdarasi, "Türkiye veya herhangi bir AB ülkesindeki ekonomik büyüme oranı ne kadar yüksek olursa AB genelindeki ekonomik büyüme oranları o kadar yüksek olacaktır." şeklinde konuştu.

Sejdarasi, "Türkiye hükümetinin aldığı tedbirler, liranın istikrarı ve özellikle ekonomi ve mali politikalar yoluyla mevcut durumun çok kısa süreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.