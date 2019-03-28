TEKİRDAĞ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soydaşlarımızın vatandaşlıkla ilgili taleplerine de duyarsız değiliz. Biz Ahıska Türkleri dahil Türkiye'de yaşayan soydaşlarımıza yasalar çıkardık, vatandaşlık veriyoruz." dedi. Çavuşoğlu, 15 Temmuz Halk Eğitim Merkezindeki konuşmasında yurt dışındaki soydaş ve akraba toplulukları için gece gündüz çalıştıklarını, bunun dış politikalarının önceliklerinden olduğunu söyledi. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını gün geçtikçe güçlendiğini anlatan Çavuşoğlu, "Eskiden Türkiye Cumhuriyeti Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Avusturya'dan vatandaşlarımız para gönderecek de Merkez Bankamızda biraz para birikecek diye bakardık. Şimdi tam tersi oldu, yurt dışındaki vatandaşlarımız Türkiye onlar için ne yapacak ona bakıyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar güçlendiğinin göstergesidir" diye konuştu. Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz 100 yıl Evlad-ı Fatihanları ihmal ettik, gönlümüzde ihmal ettiğimizden değil, geçmiş yönetimleri suçladığımızdan da değil, belki onlar bizim yaptığımızdan daha fazlasını yapmak istediler belki diyorum ama Türkiye'nin mecali, dermanı yoktu." dedi.

"Sovyetler Birliği dağıldığı zaman Orta Asya'daki kardeşlerimiz, Türk dünyası, Türkiye'den çok şey bekliyordu ama bu beklentileri karşılayamadık." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü mecalimiz yoktu. Ha bire siyasi, ekonomik krizler, hükümetler bozuluyor, darbeler oluyor, modern darbeler, post modern darbe girişimleri... O ülkeler istikametlerini başka yerlere doğru yönetmeye başladılar. Yeni yeni Türk Konseyini kurarak, Türk Konseyi Parlamentolar Asamblesini kurarak, TÜRKSOY'u kurarak siyasi, kültürel anlamda Türk dünyasını birleştirmeye başladık, yeni yeni yapıyoruz bunu. İşte en son Özbekistan karar aldı Türk Konseyine üye olacak. Bu sene ekim ayında Azerbaycan'daki zirveye katılacak, öyle bir örgüt oldu ki Türk dünyasını birleştiren, evet 'ben Avrupalıyım, Hristiyanım ama buralardan geldim, ben Türküm' diye Macaristan'da konseye gözlemci yolluyor, Türk Konseyinin Avrupa merkezini de Budapeşte'de açacağız. O zaman gücümüz olmadığı için başaramadık, şimdi gücümüz var, Evlad-ı Fatihanlar bizi 100 yıl bekledi. Neden? Çünkü Osmanlı'dan sonra, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra kendi derdimizle uğraşırken, ülkeyi kalkındıracağız diye oralara fazla zaman ayıramadık, bugünkü Türkiye olsaydı Bosna Hersek'te soykırımlar olmazdı, Allah rahmet eylesin Turgut Özal 1989'da Bulgaristan'da soydaşlarımız zulme uğrarken mesajlar vermiştir ama bugünkü Türkiye olsa o zulümler olmazdı. O zaman o kadar gücümüz yoktu, uluslararası arenada sesimiz o kadar gür çıkmıyordu, onları eleştirmek için söylemiyorum."