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DÜZELTME - Dün yayımlanan "Kaşıkçı'nın katilleri ne pahasına olursa olsun ortaya çıkarılmalı" başlıklı haberimizdeki "Amerikan CNN International" ifadesi, "Washington Post gazetesi" olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Sayg

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:02 | Son Güncelleme

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson: - "Cemal Kaşıkçı'nın katilleri ne pahasına olursa olsun ortaya çıkarılmalı ve adalet yerini bulmalıdır" - "Bu mide bulandırıcı suikastın Suudi Arabistan yönetiminin en üst makamlarından geldiğinden de şüphem yok" - "Bu konunun tamamen halının altına süpürülmesini açıkça tercih eden birçok güçlü insan var"

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Cemal Kaşıkçı'nın katilleri ne pahasına olursa olsun ortaya çıkarılmalı ve adalet yerini bulmalıdır." çağrısı yaptı.

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Washington Post gazetesi için bir makale kaleme alarak Cemal Kaşıkçı cinayetini değerlendirdi.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü gün ve öncesinde Suudi Arabistan'ın planlarından şüphesi olmadığını vurgulayan Johnson, "Ayrıca, bu mide bulandırıcı suikastın Suudi Arabistan yönetiminin en üst makamlarından geldiğinden de şüphem yok." görüşünü paylaştı.

- "Cinayetin halının altına süpürülmesini tercih edenler var"

Johnson, Kaşıkçı cinayetinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmiş olmasına rağmen hala cesedin bulunmadığına ve güvenilir bir açıklama yapılmadığına dikkati çekerek, "Beni bu konuda endişelendiren asıl şey adli detaylar değil. Benim asıl endişem asıl konu şu; katiller ya da en azından bu cinayetin emrini verenlerin yaptıklarının yanına kalması. Umarım yanılıyorumdur. Bu konunun tamamen halının altına süpürülmesini açıkça tercih eden birçok güçlü insan var. Ortadoğu'daki duruma bakıp, bu soruşturmanın mantıklı bir şekilde sonuçlanmasına bizim gücümüzün yetmeyeceğini düşünen çok insan olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, makalesinde, "Cemal Kaşıkçı'nın katilleri ne pahasına olursa olsun ortaya çıkarılmalı ve adalet yerini bulmalıdır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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