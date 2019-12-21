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DÜZELTME - "Edirne'de din görevlilerine ezanı güzel okuma eğitimi" başlıklı haberimizin giriş ve ikinci paragrafındaki "dön" ibaresi "din" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla, AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:51 | Son Güncelleme

Edirne'de din görevlilerine "ezanı güzel okuma eğitimi" - İl Müftülüğü, aralarında Selimiye Camisi imamlarının da olduğu eğitmenler eşliğinde din görevlileri için kurs açtı - Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm: "Halkımıza, ecdadımızın bize miras olarak bıraktığı Ezan-ı Muhammedi'nin makamlarla okunması geleneğini geleceğe taşımak adına güzel bir çalışma yaptık"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de din görevlilerine güzel ezan okuma eğitimi veriliyor.

İl Müftülüğü, din görevlilerinin ezanı güzel okumaları amacıyla aralarında Selimiye Camisi imamlarının da olduğu eğitmenler eşliğinde kurs açtı. Geçen ay başlayan kursa, Edirne merkez ile Uzunköprü ilçesinden 60 din görevlisi katılıyor.

Edirne Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen ve bu hafta sona erecek kursta, din görevlilerine nefes kontrolü ile makamlara göre ezan okuma eğitimleri veriliyor.

İl Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dinin estetik yönünün önem arz ettiğini söyledi.

Ezan okurken estetik kurallara uyulması gerektiğini belirten Üzüm, "Kurslarımızda estetik ses bilgisi, nefes bilgisi ve kulakla ilgili makamların icra edilmesi hususunda uzman hocalarla uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdik. Sesiniz çok güzel olabilir ama nefesinizi ve sesinizi iyi yönetemezseniz, karşı tarafta olumlu etki bırakamıyorsunuz. Halkımıza, ecdadımızın bize miras olarak bıraktığı Ezan-ı Muhammedi'nin makamlarla okunması geleneğini geleceğe taşımak adına güzel bir çalışma yaptık." diye konuştu.

Din görevlilerinin eğitimlerde ilahilerle makamları öğrendiğini ifade eden Emrullah Üzüm, bu düşünceyle İslam'a güzel hizmetler edileceğini belirtti.

- İlahiler anahtar niteliği taşıyor

Kursun eğitmenlerinden Selimiye Camisi Müezzini Hüseyin Özpınar ise din görevlileri ile ezanı güzel okuma eğitiminde "saba", "uşşak", "rast", "segah" ve "dilkeş haveran" makamlarını çalıştıklarını anlattı.

Ezanı ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için ilahilerden faydalandıklarını dile getiren Özpınar, "İlahiler makama giriş açısından anahtar özelliği taşıyor. İlahiyi alçak tonda okuyan din görevlisi, ezanı okurken istediği makama bu şekilde girebiliyor." dedi.

- "Hem içsel hem de işitsel bir estetik oluşturuyor"

Eğitime katılan Edirne TOKİ Camisi İmamı Nazmi Pehlivan, ezanın dinleyende hem içsel hem de işitsel bir estetik oluşturduğunu ifade etti.

İlahiler ve ezanda makamlara geçişi öğrendiklerini dile getiren Pehlivan, "Aynı zamanda ezan okurken doğru nefes almayı, nefes kontrolünü ve nefesimizi uzun bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi öğrendik. Bundan sonra ezanlarımızı daha güzel şekilde halkımıza sunacağız." şeklinde konuştu.

Eskikadın köyü imamı Abdülsamet Karsan ise ezanın duaya ve namaza davet olduğunu belirterek, "Milletimizin dinimize verdiği önemin göstergesidir bu her vakit ezanında farklı bir makam ile namaza davet. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, ecdadımızdan aldığımız bir mirastır bu eğitim." diye konuştu.

15 Temmuz Kur'an Kursu Öğreticisi Yiğitcan Çağlı da milleti 5 vakit namaza davet eden ezanı makamına uygun şekilde okumayı öğrendiklerini kaydetti.

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