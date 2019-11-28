DÜZELTME - "Engelli kadınların 'beyaz gelinlik' hayalleri gerçeğe dönüştü" başlıklı haberimizde ENKADER Başkanı Canan Aykanat'ın soyadı sehven yanlış yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Engelli kadınların "beyaz ge

Şimdiye kadar 57 bedensel ve zihinsel engelli kadına gelinlik giydirdiklerini belirten Aykanat, "Engelli kadınların gelinlik giymeleri bir hayal. Aileler bu konularda biraz bağnaz olabiliyor, 'Engelli kadın evlenemez', 'Engelli kadın aile kuramaz' gibi söylemleri oluyor. Biz de bu tabuları yıkmak ve onların da hayallerini gerçekleştirmek için bu etkinliği düzenledik." dedi.

ENKADER Başkanı Canan Aykanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır bu etkinliği düzenlendiklerini ve engelli kadınların hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Biri görme, 5'i bedensel engelli, 6'sı down sendromlu, biri de otizmli olan 20-55 yaşlarındaki 13 kadın, "Vos Garage 16" grubunun eski model araçlarıyla şehir turu atarak etkinliğin düzenlendiği alana geldi.

Osmangazi Belediyesi Emek Çok Amaçlı Düğün Salonu'nda yapılan temsili düğüne engelli kadınların aileleri, yakınları, komşuları ve arkadaşları katıldı.

Aykanat, ailelerin, gelinlik giyen kızlarından daha heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Aile bireylerinin, engelli kadınları beyaz gelinlikle görünce çok heyecanlandığını vurgulayan Aykanat, şunları kaydetti:

"45 yaşında bir gelinimiz var, üç çocuğu var. Ailesi, engelli diye sadece nikahla evlendirmiş kadını, gelinlik giymemiş. Biz onun da hayalini gerçekleştirdik. Çok duygusal anlar yaşandı. Dedi ki 'Ben bu beyaz gelinliği giymeden kefen giyerim diye düşünüyordum.' Zihinsel engellilere de gelinlik giydirdik ve aileleri çok sevindi."

- "Engelli kadınlar hayatın içinde olmalı"

Üç çocuk annesi Necla Uygur da ilk kez gelinlik giydiğini, hayalini gerçekleştirdiğini anlattı.

Engelli kadınların hayatın içinde olması gerektiğini söyleyen Uygur, "En küçük oğlum da benimle birlikte, 'Her zaman için arkandayım anne' dedi bana. Çok güzel oldu, vesile olanlardan Allah razı olsun. Kız kardeşim gördü şoke oldu, çevremdekiler de sevindi." ifadelerini kullandı.

Zihinsel engelli kadınların da gelinlik giydiği etkinlikte, aileler böyle bir anın geleceğini hayal dahi edemediklerini ancak kızlarını gelinlik içinde görmekten çok mutlu olduklarını belirttiler.

