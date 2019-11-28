HABER

DÜZELTME - "Engelli kadınların 'beyaz gelinlik' hayalleri gerçeğe dönüştü" başlıklı haberimizde ENKADER Başkanı Canan Aykanat'ın soyadı sehven yanlış yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Engelli kadınların "beyaz ge

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:43 | Son Güncelleme

Bursa'da farklı yaş grubundan 13 fiziksel ve zihinsel engelli kadın, Engelli Kadınlar Derneğinin organize ettiği gecede ilk kez gelinlik giymenin heyecanını yaşadı - Dernek Başkanı Canan Aykanat: - "45 yaşında bir gelinimiz var, üç çocuğu var. Ailesi, engelli diye sadece nikahla evlendirmiş kadını, gelinlik giymemiş. Biz onun da hayalini gerçekleştirdik"

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'da engelli kadınların beyaz gelinlik hayali, Engelli Kadınlar Derneğinin (ENKADER) organizasyonuyla düzenlenen temsili düğünle gerçeğe dönüştü.

Osmangazi Belediyesi Emek Çok Amaçlı Düğün Salonu'nda yapılan temsili düğüne engelli kadınların aileleri, yakınları, komşuları ve arkadaşları katıldı.

Biri görme, 5'i bedensel engelli, 6'sı down sendromlu, biri de otizmli olan 20-55 yaşlarındaki 13 kadın, "Vos Garage 16" grubunun eski model araçlarıyla şehir turu atarak etkinliğin düzenlendiği alana geldi.

Alkışlar eşliğinde salona girdikten sonra ellerine kına yakılan kadınların aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Hayallerine kavuşan engelli kadınlar gece boyunca dans edip sevdikleriyle eğlenceli anlar geçirdi.

- "5 yılda 57 kadına gelinlik giydirdik"

ENKADER Başkanı Canan Aykanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır bu etkinliği düzenlendiklerini ve engelli kadınların hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şimdiye kadar 57 bedensel ve zihinsel engelli kadına gelinlik giydirdiklerini belirten Aykanat, "Engelli kadınların gelinlik giymeleri bir hayal. Aileler bu konularda biraz bağnaz olabiliyor, 'Engelli kadın evlenemez', 'Engelli kadın aile kuramaz' gibi söylemleri oluyor. Biz de bu tabuları yıkmak ve onların da hayallerini gerçekleştirmek için bu etkinliği düzenledik." dedi.

Aykanat, ailelerin, gelinlik giyen kızlarından daha heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Aile bireylerinin, engelli kadınları beyaz gelinlikle görünce çok heyecanlandığını vurgulayan Aykanat, şunları kaydetti:

"45 yaşında bir gelinimiz var, üç çocuğu var. Ailesi, engelli diye sadece nikahla evlendirmiş kadını, gelinlik giymemiş. Biz onun da hayalini gerçekleştirdik. Çok duygusal anlar yaşandı. Dedi ki 'Ben bu beyaz gelinliği giymeden kefen giyerim diye düşünüyordum.' Zihinsel engellilere de gelinlik giydirdik ve aileleri çok sevindi."

- "Engelli kadınlar hayatın içinde olmalı"

Üç çocuk annesi Necla Uygur da ilk kez gelinlik giydiğini, hayalini gerçekleştirdiğini anlattı.

Engelli kadınların hayatın içinde olması gerektiğini söyleyen Uygur, "En küçük oğlum da benimle birlikte, 'Her zaman için arkandayım anne' dedi bana. Çok güzel oldu, vesile olanlardan Allah razı olsun. Kız kardeşim gördü şoke oldu, çevremdekiler de sevindi." ifadelerini kullandı.

Zihinsel engelli kadınların da gelinlik giydiği etkinlikte, aileler böyle bir anın geleceğini hayal dahi edemediklerini ancak kızlarını gelinlik içinde görmekten çok mutlu olduklarını belirttiler.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Motosikletle dönerciye girdiMotosikletle dönerciye girdi
Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda öğretmenlere ‘Kişisel bakım odası’Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda öğretmenlere ‘Kişisel bakım odası’
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli gelinlik kadın

En Çok Okunan Haberler

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Son dakika! Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Sultangazi'de ortalık karıştı! Yangın sırasında hırsızlık iddiasına linç girişimi

Sultangazi'de ortalık bir anda karıştı!

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme! Interpol'e sorulacak

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme!

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Maltepe'de kediyi köpeğe parçalatmışlardı! Şoke eden ifade

Maltepe'deki pitbull vahşetinde şoke eden ifade!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.