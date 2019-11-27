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DÜZELTME - "Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Arif Sağ'ın doğduğu mahalleye ziyaret" başlıklı haberimizin son paragrafında, Aşkale Belediye Başkanının adı, sehven "Enver Başaran" olarak yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:57 | Son Güncelleme

Vali Memiş, rahatsızlıkları dolayısıyla tedavi gören 74 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ'ın doğduğu Aşkale ilçesindeki ev ve mahalleyi gezdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, bazı rahatsızlıkları dolayısıyla tedavi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ'ın, doğduğu Aşkale ilçesindeki evini gezdi, mahallede incelemede bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aşkale'ye giden Memiş, 74 yaşındaki sanatçı Sağ'ın doğduğu ve çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği Dallı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ünlü sanatçının doğduğu evi de gezen Memiş, burada Sağ'ı telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Sanatçı Sağ'ı kente davet eden Memiş, görüşmesinde, "Köyün biraz eksikleri var onları da gidereceğiz. Erzurum ve Aşkale'nin yetiştirdiği Türkiye'nin önemli sanatçılarından birisiniz ve Türk halk müziğine çok emeğiniz var." dedi.

Sağ da rahatsızlığından dolayı 2 yıldır memleketine gelemediğini belirterek, "Kışın inşallah geleceğim. Ben oraları kışın seviyorum. Erdal Erzincan ve oğlum Tolga Sağ'ı alıp geleceğim." ifadelerini kullandı.

Memiş, buradaki temaslarının ardından Gürkaynak Mahallesi'ndeki Güvenç Abdal Cemevi ile Karasu Mahallesi'ndeki tarihi Karasu Hanı'nı gezdi.

İlçenin Özler, Altaş ve Karasu mahalleleri güzergahında bisiklet süren Memiş'e, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ile kurum müdürleri eşlik etti.

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Aşkale Erzurum Sanatçı Arif Sağ Vali Okay Memiş ziyaret

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