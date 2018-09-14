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DÜZELTME - "FETÖ'nün haberleşme programı Signal deşifre ediliyor" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz Saygılarımızla AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 23:58 | Son Güncelleme

İstanbul'da yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken yakalanan, KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri ve FEM Dershaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Karagöz'ün telefonunda tespit edilen haberleşme programı Signal'in, FETÖ'nün gizli programlarının deşifre edilmesi üzerine örgüt içi haberleşmede kullanıldığı belirlendi - Konya'daki "gaybubet" evlerine 2017'de düzenlenen operasyonda şüphelilerden birinin kullandığı belirlenen programda, kullanıcılar mesajların hangi periyotlarda otomatik silineceğini kendileri belirliyor

SAVAŞ GÜLER - İstanbul'da, yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken gözaltına alınan, KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri ve FEM Dershaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Karagöz'ün telefonunda tespit edilen haberleşme programı Signal'in, FETÖ'nün gizli programlarının deşifre edilmesi üzerine örgüt içi haberleşmede kullanıldığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Konya'da Ekim 2017'de özel harekat polislerinin de katılımıyla FETÖ'nün "gaybubet" evlerine düzenlenen operasyonda örgüt üyesi O.Y'nin telefonunda tespit edilen Signal programının, darbe girişiminin ardından yeniden yapılanma çabasında olan ve kriptolu haberleşme programları deşifre edilen FETÖ üyeleri tarafından son zamanlarda yaygın şekilde kullanıldığı saptandı.

App Store ve Google Play Store'dan yüklenen, programı kullanan kişilerle mesajlaşma, konuşma, görüntülü arama gibi haberleşmelere imkan tanıyan Signal programı, kullanıcıların belirlediği zaman aralığında haberleşme içeriğinin silinebilmesini sağlıyor.

- Konya'daki operasyon

Konya'da özel harekat polislerinin katılımıyla 7 Ekim 2017'de düzenlenen operasyonda, 4'ü gaybubet, 11'i ışık evi olmak üzere 15 ikamete baskın yapılmış, 47 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 25'i tutuklanmış, 22'si adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlılardan 11'inin aranan kişiler olduğu, bunların 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra oluşturulan yeni yapılanmada farklı görevler üstlendikleri belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
gaybubet evleri FETÖ/PDY haberleşme programı Konya signal

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