SAVAŞ GÜLER - İstanbul'da, yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken gözaltına alınan, KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri ve FEM Dershaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Karagöz'ün telefonunda tespit edilen haberleşme programı Signal'in, FETÖ'nün gizli programlarının deşifre edilmesi üzerine örgüt içi haberleşmede kullanıldığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Konya'da Ekim 2017'de özel harekat polislerinin de katılımıyla FETÖ'nün "gaybubet" evlerine düzenlenen operasyonda örgüt üyesi O.Y'nin telefonunda tespit edilen Signal programının, darbe girişiminin ardından yeniden yapılanma çabasında olan ve kriptolu haberleşme programları deşifre edilen FETÖ üyeleri tarafından son zamanlarda yaygın şekilde kullanıldığı saptandı.

App Store ve Google Play Store'dan yüklenen, programı kullanan kişilerle mesajlaşma, konuşma, görüntülü arama gibi haberleşmelere imkan tanıyan Signal programı, kullanıcıların belirlediği zaman aralığında haberleşme içeriğinin silinebilmesini sağlıyor.