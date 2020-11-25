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  4. (düzeltme) FETÖ’nün ilk kumpas cinayetlerinden olan Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan’ın cezası onandı

(düzeltme) FETÖ’nün ilk kumpas cinayetlerinden olan Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan’ın cezası onandı

25.11.2020 15:37 | Son Güncelleme:
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Yargıtay 16.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay’a 17 Mayıs 2006’da düzenlenen saldırının faili Alparslan Arslan’a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı. Alparslan Arslan’ın babası İdris Arslan, “Bu işin arkasında başka güçler var. Osman Yıldırım bu işi kara kutusu” dedi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan’a, Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’e yönelik eylemine ilişkin "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", silahla yaraladığı dönemin Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu’na yönelik eylemlerine ilişkin "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 72 yıl hapis cezası vermişti. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosya ikinci kez Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Danıştay saldırısı davasında temyiz incelemesini tamamlayan Daire, Alparslan Arslan’a verilen cezayı onadı.
Verilen kararın ardından Alparslan Arslan’ın babası İdris Arslan açıklamalarda bulundu. İdris Arslan,
olayın arkasında başka güçler olduğunu öne sürerek, “Dosya 2 yıldan beri Yargıtay’daydı. Yargıtay sanırım kararını bugün açıkladı. Bugün televizyonlarda altyazıdan öğrendiğim kadarıyla verilen ceza onanmış. Alparslan’ın hak etmediği bir ceza. Çünkü ben 15 yıldır söylüyorum, benim oğlum masum. Alparslan’ın, Danıştay saldırısından önce rahatsız olduğunu biz gözlemlemiştik. Bunu ben mahkemede defalarca izah ettim. Tabii saldırıdan 35 gün sonra kendine geldi cezaevindeyken. O zaman bize ’baba benim bu işlerle bir alakam, bilgim yok’ diye açıklamıştı" dedi.
Oğlunun FETÖ ile ilintili olduğu iddialarına değinen Arslan, şunları söyledi:
“FETÖ ile ilintili olduğu iddia ediliyor. Bir zamanlar Ergenekon’la bağlantılı olduğu söylendi. Ama benim bu konuda elimde herhangi bir veri yok. Bu işin arkasında başka güçler var. Bu olayın bir Osman Yıldırım’ı var. Birçok defa söyledim. Osman Yıldırım bu işin kara kutusu. Osman Yıldırım gerekli açıklamaları yapmadıkça vermesi gereken bilgileri vermedikçe bu olay aydınlatılamaz. Ben Osman Yıldırım’la yüz yüze görüştüm. ‘Ben konuşursam oğlun tahliye olur, hatta Yusuf kuyudan çıkarılır’ demişti. Osman Yıldırım bir defasında Silivri’de mahkeme salonunda, Danıştay saldırısını ben gerçekleştirdim, Cumhuriyet Gazetesi’ne bombaları ben attım. Bu olayların faili benim ama Alparslan üstlendi şeklinde bir açıklaması olmuştu.”

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