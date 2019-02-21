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(Düzeltme) FETÖ’ye yönelik ’ankesörlü telefon’ operasyonu: 25 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Konya merkezli 13 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişiler tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 25 şüpheli tespit edildiği belirtilerek, "Halen görevde olan 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay, 11 ihraç edilen ve 5 emekli olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Konya merkezli 13 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişiler tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 25 şüpheli tespit edildiği belirtilerek, "Halen görevde olan 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay, 11 ihraç edilen ve 5 emekli olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 21 Şubat 2019 tarihinde Konya merkezli 13 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar devam etmekte olup, soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
Operasyon kapsamında Konya’da gözaltına alınan bazı şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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