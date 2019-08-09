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DÜZELTME - "GÜNCELLEME - Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı" başlıklı haberimizin dördüncü paragrafında yer alan "Hüseyin Budak" ismi "Rıdvan Bulat" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 01:04 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜ VE PLAKA BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolusalkım köyünde, Orhan Akar'ın kullandığı 34 JJ 7481 plakalı, köylüleri taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki Rıdvan Bulat (7) yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazıları askeri helikopterle kent merkezine nakledilerek Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Yaralılardan Hacı Akbudak (60) da hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

DÜZELTME - "GÜNCELLEME - Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı" başlıklı haberimizin dördüncü paragrafında yer alan "Hüseyin Budak" ismi "Rıdvan Bulat" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SÜRÜCÜ VE PLAKA BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
Siirt trafik kazası

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