İSTANBUL (AA) - Evlerin iç alanlarında sunduğu inovatif çözümlerle "inovasyonda global bir model" rolü üstlenen Hafele, akıllı ve şık çözümleriyle her evi her bir farklı müşterinin beklentilerine uygun hale getirirken, yabancı yatırımcılar için de fark oluşturuyor.

Hafele açıklamasına göre, evlerin iç alanlarında oluşturduğu yenilikçi çözümlerle "inovasyonda global bir model" olan Hafele, konutun içinde yaşayacak olanların beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hale getiren "Hafele Concept" sayesinde konut alıcılarıyla empati kuruyor, ihtiyaçları en doğru şekilde analiz ediyor ve çözümlerini bu yönde geliştiriyor.

Tasarım ve teknoloji birlikteliği bir yandan evlerin her alanına girerken, diğer yandan hem daha verimli kullanılan alanlar sunarken hem de yaşam alanlarına çok daha insani bir yapı kazandırıyor.

Açıklamaya göre, son dönemde konut sektöründe payı hızla artmakta olan yabancı yatırımcılar da Hafele’nin odak noktaları arasında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında yabancılara konut satışı 2017 yıl sonuna göre yüzde 78,4 artarak 40 bin adede ulaştı. Böylece yabancıya konut satışında tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. 2019’da bu rakamın 50 bine ulaşacağı öngörülüyor.