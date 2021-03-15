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"Tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çalmışlardı! Hırsızlar geri getirdi

15.03.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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"Tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çalmışlardı! Hırsızlar geri getirdi

Sivas’ta yalnız yaşayan Gürsel Karataş’ın "Tek arkadaşımdı" dediği televizyonu çalınmıştı, konunun basında yer almasının ardından çalınan televizyon çöp poşetinin içerisinde evin önüne bırakıldı.

Sivas’ta Pulur Mahallesi 3. Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil ikamette yalnız yaşayan 57 yaşındaki Gürsel Karataş’ın evine hırsız girdi. Hırsız, eşi 2 yıl önce vefat eden ve yalnız yaşayan Karataş’ın “Tek arkadaşımdı” dediği televizyonunu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, olayın şüphelisinin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızın ve televizyonun bulunması için çalışmalar sürerken, televizyon bir çöp poşetinin içerisinde evin yakınlarına bırakıldı.

Yalnız yaşayan adamın &quot;tek arkadaşımdı&quot; dediği televizyonunu çaldılarYalnız yaşayan adamın "tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çaldılar

"TELEVİZYONUMA KAVUŞTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Günün çoğunu TGRT Belgesel izleyerek geçirdiğini ifade eden Karataş, "TGRT Belgesel’deki eğitici ve öğretici yayınlardan istifade ediyorum. Televizyonuma ve TGRT Belgesel kanalına yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Kanalda yayınlanan programlardan çok memnunum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Karataş, evinin çevresinde televizyonu bulması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, televizyon üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Olayın, şüphelisi B.E. ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalanarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

"ARKADAŞ GELDİ"

Gürsel Karataş, tek arkadaşı olan televizyonunun geri geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Dışarı hava almaya çıktım. Bir de baktım şüphelendiğim çocuk arka tarafa doğru gidiyor. Peşinden gideyim dedim. Biraz ileri gittim. Türbenin arkasına baktığımda televizyon dayalı olarak orada duruyordu. Oraya bırakmış. Bir liran da kaybolsa insan üzülüyor. İster, istemez mutluyum. Arkadaş geldi” dedi.

(İHA)

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