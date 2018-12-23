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DÜZELTME- "Irak ve Kuveyt, sınırda petrol arayacak" başlıklı haberimizin 2'nci paragrafında yer alan "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)" ifadesi "Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC)" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yenid

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 14:16 | Son Güncelleme

Irak ve Kuveyt, sınır bölgelerinde petrol arama çalışması için anlaşmaya vardı

BAĞDAT (AA) - Irak ve Kuveyt, sınır bölgelerindeki zengin petrol yataklarının tespiti için araştırma yapılmasında anlaştı.

Irak Petrol Bakanı Samir Gazban, Kuveyt'te katıldığı Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) konferansı sonrası düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Kuveyt ile sınır bölgelerinde petrol arama çalışmasının yapılması hususunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Gazban, sınırdaki bölgelerde yapılacak arama çalışmasının dünyaca ünlü bir danışmanlık şirketi tarafından gerçekleştirileceğini, elde edilen verilere göre, her iki tarafın çıkarına uyacak şekilde üretime geçileceğini ifade etti.

Irak Petrol Bakanı, söz konusu yabancı şirketin ismi, çalışmaların başlama yeri ve zamanı hakkında ise detay vermedi.

Gelirleri büyük oranda petrole dayalı olan her iki ülke de zengin yer altı kaynaklarına sahip. Irak halihazırda günlük ortalama 3 milyon 500 bin varil ham petrol ihraç ediyor.

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ırak Kuveyt

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