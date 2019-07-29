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DÜZELTME- "Irak'ta DEAŞ'lı teröristler petrol kuyularına saldırdı" başlıklı haberimizin 1 ve 2. paragrafında sehven yer alan "Süleymaniye" ibaresi "Salahaddin" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Irak'ta DEAŞ'lı teröristler petrol kuyularına saldırdı - Acil ve Allas petrol kuyularına saldıran teröristlerin enerji alanlarına girişine polisler engel oldu - DEAŞ'ın hezimete uğratıldığının duyurulduğu Aralık 2017'den beri ilk kez böyle bir saldırı düzenlemesi dikkati çekti

BAĞDAT (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Salahaddin kentindeki Acil ve Allas petrol kuyularına silahlı saldırı düzenledi.

Irak ordusuna bağlı Salahaddin Operasyonlar Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Salahaddin kentindeki petrol kuyularına hafif silahlarla saldırdığını söyledi.

Acil ve Allas petrol kuyularına saldıran teröristlerin enerji alanlarına girişine polislerin karşılık vermesiyle engel olundu.

Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı, saldırı sırasında güvenlik görevlilerinden ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

DEAŞ'ın ülkede hezimete uğratıldığının duyurulduğu Aralık 2017'den bu yana ilk kez böyle bir saldırı düzenlemesi dikkati çekti.

- DEAŞ'lı teröristlere hava harekatı

Irak'ın batısındaki Enbar kentinde DEAŞ'a ait iki merkezin hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.

7. Tümen'de görevli subay Mecid el-Yasiri, hava harekatında 4 teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Irak hükümeti, Aralık 2017'de tüm ülke topraklarının DEAŞ'tan geri alındığını duyurmasına rağmen askeri yetkililer, örgüte bağlı uyuyan hücrelerin varlıklarını sürdürdüğünü ve münferit saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini belirtiyor.

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