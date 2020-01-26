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  4. DÜZELTME -“İsrail pasaportu sahibi Filistinlilere hac ve umre için Suudi Arabistan'a seyahat izni" başlıklı haberimizin başlığını “İsrail’den vatandaşlarına Suudi Arabistan'a seyahat izni” şeklinde düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İs

DÜZELTME -“İsrail pasaportu sahibi Filistinlilere hac ve umre için Suudi Arabistan'a seyahat izni" başlıklı haberimizin başlığını “İsrail’den vatandaşlarına Suudi Arabistan'a seyahat izni” şeklinde düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İs

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 20:29 | Son Güncelleme

DÜZELTME -“İsrail pasaportu sahibi Filistinlilere hac ve umre için Suudi Arabistan'a seyahat izni" başlıklı haberimizin başlığını “İsrail’den vatandaşlarına Suudi Arabistan'a seyahat izni” şeklinde düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İsrail’den vatandaşlarına Suudi Arabistan'a seyahat izni

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, vatandaşlarının kutsal mekanlara ziyarette bulunma veya ticaret amacıyla İsrail pasaportuyla Suudi Arabistan'a seyahat etmesine izin verdi.

Yerel basında yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Arye Dery, ülke tarihinde ilk kez İsrail vatandaşlarının Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesine onay veren direktifi imzaladı.

Bu imza ile Tel Aviv yönetimi, resmi olarak İsrail vatandaşı olan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin İsrail pasaportuyla hac ve umre için Suudi Arabistan'a gitmesine onay vermiş oldu.

Ayrıca İsrail vatandaşlarının en fazla 9 gün olmak kaydıyla ticaret amacıyla Suudi Arabistan'a gitmesinin de yolu açıldı.

Bu adımla İsrail vatandaşları, vize almaları halinde kendi ülkelerinin pasaportuyla Suudi Arabistan'ı ziyaret edebilecek.

Ancak bu izne Suudi Arabistan'a gidecek olan İsrail vatandaşlarının Suudi bir yetkili tarafından davet edilmesi şartı getirildi.

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinli, Tel Aviv yönetiminin yazılı izni olmadığı için hac ve umre için Suudi Arabistan'a geçici Ürdün pasaportuyla gidebiliyordu.

Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan'ın, İsrail vatandaşı Filistinlilerin İsrail pasaportuyla hac ve umre döneminde ülkeyi ziyaret etmelerine izin verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Suudi Arabistan

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