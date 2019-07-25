HABER

DÜZELTME- "İsrail'de sol partiler seçime ortak listeyle girecek" başlıklı haberimizde İşçi Partisi'nin de ittifaka katıldığı bilgisi sehven yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

İsrail solunun önde gelen partilerinden Meretz ve eski Başbakan Ehud Barak'ın kurduğu Demokratik İsrail Partisi, 17 Eylül'deki erken genel seçimlere ortak listeyle girme konusunda anlaştı

KUDÜS (AA) - İsrail solunun önde gelen partilerinden Meretz ile siyasete yeniden dönen eski Başbakan Ehud Barak'ın kurduğu Demokratik İsrail Partisi, eylül ayında yapılacak erken genel seçimlere ortak listeyle girme kararı aldı.

Meretz ve Demokratik İsrail Partisi'nin 17 Eylül'de yapılacak erken genel seçimlere ittifak kurarak girmek için uzun zamandır yaptığı görüşmeler dün akşam sonuca bağlandı.

Meretz'in lideri Nitzan Horowitz ile Demokratik İsrail'in lideri Barak, dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden ittifak görüşmelerinin ardından partilerinin eylüldeki erken seçimlere ortak listeyle girmesi konusunda uzlaştı.

Milletvekilliği için oluşturulacak ortak listenin birinci sırasında Horowitz, ikinci sırasında İşçi Partisi'nden ayrılan milletvekili Stav Shaffir'in yer alması kararlaştırılırken, eski Başbakan Barak ise kendi isteği doğrultusunda listede onuncu sırasında yer alacak.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimlerde Meretz 4 milletvekili çıkarmıştı.

Barak ise geçen ay Demokratik İsrail Partisini kurarak uzun yıllar sonra yeniden siyaset sahnesine dönme kararı almıştı.

Uzmanlar, iki sol partinin ortak listeyle seçime gitme kararının, İsrail'deki siyaset sahnesini daha da hareketlendireceği yorumunda bulunuyor.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşamadığı erken seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevi Binyamin Netanyahu'ya verilmiş, ancak Avigdor Liberman'ın Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek tasarının Meclis'ten geçmesini koalisyona katılmak için şart koşması üzerine hükümet kurulamamıştı.

Bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamanın ardından Meclis feshedilerek 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...
Eski belediye başkanının silahla vurulmasıEski belediye başkanının silahla vurulması
Hamza Dağ: Bizi mutlu eden ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığı farkındalığıHamza Dağ: Bizi mutlu eden ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığı farkındalığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Meretz Partisi seçim

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden anlar! Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden teröristlere TSK ve MİT'ten operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.