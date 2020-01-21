DÜZELTME
İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.
Saygılarımızla
AA
İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
DÜZELTME
İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.
Saygılarımızla
AA
İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
DÜZELTME
İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.
Saygılarımızla
AA
İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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