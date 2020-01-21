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  4. DÜZELTME İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DÜZELTME İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR HABERLERİ  | 21.01.2020 08:45 | Son Güncelleme

DÜZELTME İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


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