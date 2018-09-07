BERLİN (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Alman ekonomisinin gücünün farkında olduklarını belirterek, “Önümüzdeki 5 yılda 10 milyar avro yatırım yapacağız.” dedi

Temim bin Hamed Al Sani, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Almanya-Katar Ticaret ve Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülkesi ile Almanya’nın uzun yıllar stratejik bir ortak olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticaretin 2,8 milyar avro ile iki katına çıktığını anlatan Al Sani, karşılıklı ticaretin geçen yıl ellerinde olmayan sebepten dolayı azaldığını belirtti.

Temim bin Hamed Al Sani, Katar’ın Almanya’ya toplamda 25 milyar avro yatırım yaptığını ve bu yatırımların otomobil ve bankacılık sektöründe ağırlık kazandığını ifade etti. Katar ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 büyüyeceğini dile getiren Temim bin Hamed Al Sani, “Kişi başına düşen milli gelirde en yüksek rakama sahip olmamıza rağmen, Katar ekonomisi de bazı zorluklarla karşı karşıya. Bu zorlukları aşmak için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Al Sani, Almanya ile bilim alanında işbirliği yapacaklarına işaret ederek, bu alanda iki ülke üniversitelerinin iş birliği yapacağını kaydetti.