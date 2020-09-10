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(Düzeltme) Kıbrıs gazisi kanseri yendi, korona virüse yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

Tokat’ta 6-7 yıl tedavi gördükten sonra kanser hastalığının yenen Kıbrıs Gazisi Erdoğan Karaca, korona virüse yenik düştü.Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta ikamet eden evli ve 4 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Erdoğan Karaca, korona virüse yakalandı.

Tokat’ta 6-7 yıl tedavi gördükten sonra kanser hastalığının yenen Kıbrıs Gazisi Erdoğan Karaca, korona virüse yenik düştü.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta ikamet eden evli ve 4 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Erdoğan Karaca, korona virüse yakalandı. Yaklaşık 10 gündür Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gören Karaca, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Karaca, Meydan Caminde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Erenler mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye askeri ve mülkü erkanın yanı sıra gazilerde korona virüs salgını dolayısı ile katılım göstermedi. Yakınları tarafından Karaca, son yolcuğuna uğurlandı.
Gazinin torunu Onur Bozdemir, dedesinin 6-7 yıl kanser tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuştuğunu ama korona virüs hastalığını atlatamadığını söyledi. Bozdemir, ninesinin de korona virüs nedeni ile tedavisinin evinde devam ettiğini sözlerine ekledi.

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