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(Düzeltme) Konya’da doktor hastanede darp edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Konya’da bir hastanenin acil servisinde görevli bir doktor, üç kişi tarafından darp edildi.Olay, saat 23.15 sıralarında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi.

Konya’da bir hastanenin acil servisinde görevli bir doktor, üç kişi tarafından darp edildi.
Olay, saat 23.15 sıralarında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede görevli doktor Mustafa Öztürk, acil servise gelen 3 kişi tarafından darp edildi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri hastaneye intikal etti. Doktoru darp eden şahıslardan A.Ç. ve A.Ç. yakalanarak adli işlemler başlatılırken, diğer şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Koç’tan kınama
Olayla ilgili olarak hastane başhekimi Doç. Dr. M.Ali Eryılmaz ve darp edilen hekimle görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum” dedi. Koç, darp edilen hekimle birlikte tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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