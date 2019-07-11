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(Düzeltme) Konya’daki cinayet ve intihar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 17:53 | Son Güncelleme

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde bir kişinin, bir esnafı iş yerinde pompalı tüfekle vurduktan sonra eski eşinin annesini vurarak öldürüp, otomobil içerisinde intihar etmesinin ardından soruşturma devam ediyor.Edinilen bilgiye göre, İrfan Taşkafa, esnaf M.K’nin iş yerine giderek av tüfeği ile ateş edip yaraladı.

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde bir kişinin, bir esnafı iş yerinde pompalı tüfekle vurduktan sonra eski eşinin annesini vurarak öldürüp, otomobil içerisinde intihar etmesinin ardından soruşturma devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, İrfan Taşkafa, esnaf M.K’nin iş yerine giderek av tüfeği ile ateş edip yaraladı. Yaralanan M.K., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli İrfan Taşkafa, daha sonra bindiği kiralık olduğu öğrenilen otomobille İnsuyu Mahallesinde oturan eski eşinin annesi Sevim Koç’un evine gitti. Şüpheli Taşkafa, eski eşinin annesini vurduktan sonra geldiği araçla adresten ayrıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevim Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan iki olayın ardından polis ve jandarma ekipleri, cinayet zanlısı İrfan Taşkafa’yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde İrfan Taşkafa’nın kullandığı kiralık otomobilin Pınarbaşı Mahallesinde olduğu tespit edildi. Araçta yapılan incelemede Taşkafa, araç içerisinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayda hayatını kaybeden Sevim Koç ve İrfan Taşkafa’nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
İrfan Taşkafa ile eski eşi G.K’nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ve emniyette eşine şiddet uyguladığı için kaydının bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığından cinayet ve intihar olayı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili yapılan soruşturma hakkında bilgi verilerek, şüpheli İrfan Taşkafa’nın müşteki M.K’yi av tüfeği ile ateş etmek suretiyle yaraladığı, sonrasında İnsuyu Mahallesinde ikamet eden eski eşinin annesi olan Sevim Koç’a yine aynı av tüfeğiyle ateş ettiği ve Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Kiralamış olduğu araçla olay yerinden ayrılan şüpheli İrfan Taşkafa’nın Pınarbaşı Mahallesinde araç içinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu belirtilen açıklamada, Cihanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde incelemelerin devam ettiği, yürütülen soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

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