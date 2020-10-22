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  4. (Düzeltme) Manisa’da çocuk yüzünden çıkan kavgada kan aktı

(Düzeltme) Manisa’da çocuk yüzünden çıkan kavgada kan aktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Davutlar Mahallesinde bu sabah ’Çocuk’ tartışması iddiasıyla yaşanan arbedede bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.Olay, sabah 09.00 sıralarında Yunusemre ilçesinin Yuntdağı Bölgesindeki kırsal Davutlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Davutlar Mahallesinde bu sabah ’Çocuk’ tartışması iddiasıyla yaşanan arbedede bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.
Olay, sabah 09.00 sıralarında Yunusemre ilçesinin Yuntdağı Bölgesindeki kırsal Davutlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Nebi U. (64) isimli kişinin Mustafa A.’nın (66) 14 yaşındaki oğlunu daha önce sözlü olarak uyarması sonucu aralarında husumet başladı. Aralarında husumet başlayan iki kişi bu sabah tarlada karşı karşıya geldi. İkili arasında tartışma büyüyünce Nebi U. yanında getirdiği av tüfeğiyle önce yere etti. Yaşanan arbede sırasında yeniden ateş alan tüfek Mustafa A.’nın kasık bölgesinden yaralanmasına neden oldu. Biranda kanlar içinde kalan Mustafa A. ağır bir şekilde yaralanırken, Nebi U. yaralı Mustafa A.’yı Üçpınar’daki sağlık ocağına kadar kendi aracıyla götürdü. İhbar üzerine Üçpınar’a gelen 112 ekipleri ağır yaralı Mustafa A.’yı ve kalp rahatsızlığından dolayı fenalaşan Nebi U.’yu ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına aldı. Durumu ciddi olan Mustafa A.’nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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