(Düzeltme) Mardin’de kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Dikyamaç Mahallesinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulanan devriyede Dikyamaç Mahallesi Tahtaşani mevkinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve izinsiz kazı yapan A.G.K, M.N.D., D.K., E.T., S.S.Ö., H.K. ve H.K. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çevrede yapılan araştırmada ele geçirilen çok sayıda kazı malzemesi ve jeneratöre el konuldu. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 24 bin 283 lira ceza kesildi.

