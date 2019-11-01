HABER

DÜZELTME - "Maruf: Bağdat'ta olumlu veya olumsuz her durum Erbil'i de etkiler" başlıklı haberimizin girişinde yer alan "Azınlıklardan Sorumlu" ifadesi sehven kullanılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Maruf: "Bağdat'ta ol

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 13:58 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bölge Bakanı Aydın Maruf: - "Bağdat'ta olumlu veya olumsuz her durum mutlaka Erbil'i de etkiler. Neticede IKBY, Irak'ın bir bölümüdür" - "2003'ten sonra Irak'ta başa gelen hükümetler döneminde yapılan hata ve yolsuzlukların hepsi bugün Adil Abdulmehdi hükümetinin üzerine birikmiştir" - "Bağdat'ın buradaki hükümetin sesini ve problemlerini dinlemesi gerekir" - "Ankara ile Erbil arasında geçmişte olduğu gibi bugün de siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler var. Gelecekte de ilişkilerin ilerleyeceğini tahmin ediyoruz"

ERBİL (AA) - MAZIN BAQAL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesinin (ITC) IKBY Sorumlusu Aydın Maruf, Bağdat'ta olumlu veya olumsuz her durumun mutlaka Erbil'i de etkileyeceğini söyledi.

Türkmen Bakan Maruf, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana düzenlenen gösteriler ve son gelişmeler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Maruf, Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentlerinde patlak veren hükümet karşıtı gösteriler konusunda IKBY hükümetinin tavrına ilişkin, "Bağdat'ta olumlu veya olumsuz her durum mutlaka Erbil'i de etkiler. Neticede IKBY, Irak'ın bir bölümüdür. Buradaki hükümet, Bağdat'ta olan son gelişmeler (gösteriler) barış yoluyla halkın tüm isteklerini desteklediğini daha önce bildirmiştir." ifadelerini kullandı.

Halkın haklı taleplerinin dile getirildiği şiddetten uzak gösterilerin mutlaka olumlu karşılık bulacağını söyleyen Maruf, ortaya çıkan herhangi bir şiddetin ise hem Bağdat'a hem de Erbil'e birçok alanda olumsuz yansıyacağını aktardı.

Maruf, Irak hükümetinin halkın taleplerini dinlemesi gerektiğini belirterek, "Çünkü geçmişte Irak'ta gerçekten birçok yolsuzluk oldu. 2003'ten sonra Irak'ta başa gelen hükümetler döneminde yapılan hata ve yolsuzlukların hepsi bugün Adil Abdulmehdi hükümetinin üzerine birikmiştir." diye konuştu.

- "Gösterilerin IKBY'ye geleceğini zannetmiyorum"

Aydın Maruf, gösterilerin IKBY sokaklarına sıçrayıp sıçramamasına ilişkin şunları söyledi:

"Buraya geleceğini zannetmiyorum. Çünkü Bağdat'taki durum buraya göre daha farklıdır. Orada (Bağdat) çok sorunlar var. Erbil şu an hem siyasi hem güvenlik hem de idari olarak istikrarlı bir durumda."

Bağdat-Erbil hattında sorunların çözümü için yapılan görüşmelere de değinen Maruf, gösteriler nedeniyle görüşmelerde bir duraklama olduğunu ifade etti.

- "Bağdat'ın IKBY hükümetinin sesini dinlemesi gerekir"

İkili görüşmelerin önemini vurgulayan Maruf, "Neticede Erbil yönetimi, Irak'ın bir parçası. O yüzden Bağdat'ın buradaki hükümetin sesini ve problemlerini dinlemesi gerekir. IKBY hükümeti, Bağdat'a iyi niyetini de gösterdi. Bu konuda olumlu gelişmeler var. Gelecek günlerde daha hızlı bir şekilde görüşmeler yapılacaktır." dedi.

En temel sorunlardan bütçe ve petrol meselesinde iki tarafın yakın zamanda bir sonuca varabileceğini belirten Maruf, Bağdat ile Erbil arasında olumlu görüşmelerin ortaya çıktığını ifade etti.

- Ankara-Erbil ilişkileri

Türkmen siyasetçi Aydın Maruf, Ankara-Erbil ilişkileri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Maruf, "Ankara ile Erbil arasında geçmişte olduğu gibi bugün de siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler var. Gelecekte de ilişkilerin ilerleyeceğini tahmin ediyoruz. Belki önümüzdeki günlerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için ziyaretler olabilir. IKBY, bu ilişkilerin daha iyi olması ve ilerlemesini istiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgede önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Maruf, Ankara'nın hem Irak hem de IKBY'deki tüm etnik unsurlara destek verdiğini hatırlattı.

Aydın Maruf, Türkiye'nin gerek Bağdat gerekse Erbil ile iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getirerek, "Türkiye ile diplomatik ve siyasi ilişkiler hem Bağdat ile hem de Erbil ile iyi bir seviyeye geldi. İlişkilerin iyi olması için çaba harcıyoruz. İyi ilişkiler olduğunda bölgede yaşayan tüm etnik gruplar için olumlu bir gelişme olur." ifadelerini kullandı.

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
Siirt’te DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandıSiirt’te DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Siirt'te DEAŞ operasyonunda 4 tutuklamaSiirt'te DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Maruf Bağdat IKBY

En Çok Okunan Haberler

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Erdem'den tahliye sonrası açıklama

Eren Erdem'den tahliye sonrası açıklama

Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu! 40 bin hap ele geçirildi

Hatay'da uyuşturucu operasyonu! 40 bin hap ele geçirildi

İBB'den 'İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı?' sorusuna yanıt

İBB'den 'İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı?' sorusuna yanıt

Hurdaya çıkan gemide kaçak akaryakıt operasyonu

Hurdaya çıkan gemide kaçak akaryakıt operasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı öncesi mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı öncesi mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.