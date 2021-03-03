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(Düzeltme) ‘MİT Kumpası’ davasında karar

03.03.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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FETÖ’nün MİT Kumpası’na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

FETÖ’nün MİT Kumpası’na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 10 sanığı ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 7 Şubat 2012’deki ‘MİT Kumpası’na ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanıkların son savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Yurt Atayün ile diğer sanıklar Kazım Aksoy, Ayhan Albayrak, Nuh Mehmet Damgacı, Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılıçarslan’ın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan sanıklar Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan ve Ayhan Albayrak’ın ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan ayrı ayrı 9’ar yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmedildi.
Mahkeme sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç’ın ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlarından 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Sanıklar Oğuzhan Ceylan, Erkan Ünal, Veli Tuluy, Fazıl Adnan İzgi’nin ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırılmalarına hükmedildi.

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