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(Düzeltme) Narkotik köpeği önce buldu, sonra poz verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 23:29 | Son Güncelleme

Edremit’te polisin uyuşturucu ile amansız mücadelesi sürerken, üst üste düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu arama köpeği Eko’nun yaptığı aramalarda aracın ön motor aksanı içerisine zulalanmış vaziyette 1,13 gram skunk maddesi, bin 500 adet ecstasy hap, şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 16 gram skunk maddesi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 14 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Edremit’te polisin uyuşturucu ile amansız mücadelesi sürerken, üst üste düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu arama köpeği Eko’nun yaptığı aramalarda aracın ön motor aksanı içerisine zulalanmış vaziyette 1,13 gram skunk maddesi, bin 500 adet ecstasy hap, şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 16 gram skunk maddesi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 14 adet dolu kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ramazan K. (63) bugün sevk edildiği adli makamlarca akşam saatlerinde tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan, ayrı bir olayda ise polisin istihbari çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edilen ve hakkında üç ayrı yakalama emri bulunan şüpheli Sait C. (38) isimli kişide polisin başarılı bir operasyonu ile sahte kimlikle yakalandı. Kişin evinde yapılan aramada ise 1,886 gram skunk maddesi, hassas terazi, bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL, 500 USD ve 150 Euro paraya el konulurken adı geçen kişi de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Polisin, ilçede uyuşturucu ile kararlı mücadelenin aralıksız sürdüğü ifade edildi.
Eko’nun, ele geçirilen malzemelerin önünde durarak fotoğraf çektirmek için poz vermesi ise görevlilerin gülüşmelerine sahne oldu.

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Narkotik köpeği önce buldu, sonra poz verdiNarkotik köpeği önce buldu, sonra poz verdi
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