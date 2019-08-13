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(Düzeltme) NATO uçağı Rus kuvvetleri tarafından geri gönderildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun bulunduğu uçağa yaklaşan NATO filosuna ait F-18 savaş uçağı, iki Rus savaş savaş uçağının eşlik etmesiyle uzaklaştırıldı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun bulunduğu uçağa NATO filosuna ait F-18 savaş uçağı yaklaştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun bulunduğu uçağa yaklaşan NATO filosuna ait F-18 savaş uçağı, iki Rus savaş savaş uçağının eşlik etmesiyle uzaklaştırıldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun bulunduğu uçağa NATO filosuna ait F-18 savaş uçağı yaklaştı. Baltık Denizi üzerinden Kaliningrad şehrine doğru giden Şoygu’nun uçağını takip eden NATO uçağı, iki Rus savaş uçağı tarafından uzaklaştırıldı. NATO uçağının, Rusya’ya girmeden önce iki Rus savaş uçağı eşiğinde uzaklaştırıldığını kaydetti.
Kaliningrad şehrine güvenle inen Şoygu, Nakhimov Deniz Akademisi için yapılacak ek binanın temel atma törenine katıldı.

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