(Düzeltme) Otoyolda motosiklet faciası

Bursa’nın Gemlik ilçesinden geçen Gebze-Orhangazi-Bursa otobanında meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 48 JK 270 plakalı motosiklet, sabah 07.00 sıralarında otoyolun Umurbey Viyadüğü’nde bariyerlere çarparak taklalar attı. Kaza yapan motosiklete çarpmak istemeyen 3 otomobil de birbirine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Ediz Arslan (23)
olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan Metin Ducan (38) ise ağır yaralanarak
Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.
Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi
ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...
Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum