İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün haykırıyoruz; kendi otomobilimizi, kendi uçağımızı yapacağız inşallah. Bilesiniz ki bugün terörle mücadele ederken insansız hava araçlarımızı İsrail'den, Amerika'dan almıyoruz. Bizim evlatlarımız, bizim mühendislerimiz yapıyor, onlar takip ediyor, PKK fare gibi kaçıyor." dedi.

Soylu, Ankara'daki programı kapsamında Şentepe Vefa Parkı yakınlarında AK Parti seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Türkiye coğrafyasına zayıflık ve tembelliğin yakışmayacağını belirten Soylu, "Çünkü biz dünyanın en kıymetli toprağında, en güzel toprağında, en stratejik coğrafyasında oturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Artık kısık sesle konuşan bir Türkiye'nin olmadığını vurgulayan Soylu, "Bugün haykırıyoruz; kendi otomobilimizi, kendi uçağımızı yapacağız inşallah. Bilesiniz ki bugün terörle mücadele ederken insansız hava araçlarımızı İsrail'den, Amerika'dan almıyoruz. Bizim evlatlarımız, bizim mühendislerimiz yapıyor, onlar takip ediyor, PKK fare gibi kaçıyor." diye konuştu.