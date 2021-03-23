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  4. (Düzeltme) Rus bombardıman uçağında fırlatma sistemi arızası: 3 ölü

(Düzeltme) Rus bombardıman uçağında fırlatma sistemi arızası: 3 ölü

23.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının koltuk fırlatma sisteminin yanlışlıkla devreye girmesi sonucu 3 mürettebat hayatını kaybederken, 1 mürettebat da yaralandı.Rusya Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının Kaluga bölgesinde düştüğünü açıkladı.

Rusya’da TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının koltuk fırlatma sisteminin yanlışlıkla devreye girmesi sonucu 3 mürettebat hayatını kaybederken, 1 mürettebat da yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının Kaluga bölgesinde düştüğünü açıkladı. Savunma Bakanlığı, uçağın planlı eğitim uçuşu sırasında koltuk fırlatma sisteminin yanlışlıkla devreye girdiğini ve olayın, paraşütlerin kullanılamayacağı kadar düşük bir yükseklikte gerçekleşmesi nedeniyle 4 personelden 3’ünün hayatını kaybettiğini, 1’inin ise yaralandığını bildirdi. Yaralının hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı ifade edildi.

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