DÜZELTME - "Rusya YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı" başlıklı haberimizin spotunda ve girişinde yer alan "Rusya Dışişleri Bakanı" ifadesi "Rusya Savunma Bakanı" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygıları

ERİVAN (AA) - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekilmesinin takvimden önce tamamlandığını söyledi.

Şoygu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaptığı temaslar sırasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekildiğini belirten Şoygu, "Silahlı unsurların güvenlik koridorunun oluşturulması gereken bölgeden çekilmesi, belirlenen takvimden önce tamamlandı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları buraya girdi." ifadelerini kullandı.

