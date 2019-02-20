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DÜZELTME - "Şans Topu çekildi (2)" başlıklı haberimizin spotunda ve ilk cümlesinde yer alan "1 milyar 338 bin 910 lira 13 kuruş" rakamı, "1 milyon 338 bin 910 lira 13 kuruş" olarak düzeltmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 22:48 | Son Güncelleme

Şans Topu çekildi (2) - Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 338 bin 910 lira 13 kuruş haftaya devretti

Şans Topu oyununun 923'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 338 bin 910 lira 13 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 16 kişi 4 bin 417 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 192 kişi 368 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 788 kişi 33 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 202 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 84 bin 600 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 941 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 193 bin 346 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 649 bin 117 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 938 bin 740 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 523 bin 529 lira 41 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
923'üncü hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü şans topu

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