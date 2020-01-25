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DÜZELTME- "Sur'daki terör olaylarında zarar gören vakıf eserlerinin tümü ağaya kaldırıldı" haberimizin başlığında yer alan "ağaya" ifadesi "ayağa" olarak değiştirilmiştir Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Sur'daki terör olaylarında zarar gören vakıf eserlerinin tümü ayağa kaldırıldı - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılındaki terör olaylarında zarar gören vakıf kültür varlıklarından Hüsrev Paşa Cami ve Ermeni Protestan Kilisesi'nin de onarımı tamamlandı - Vakıflar Genel Müdür Vekili Burhan Ersoy: - "Terör saldırıları nedeniyle zarar görmüş Genel Müdürlüğümüz mülkiyetindeki tüm eserlerimizin restorasyonu tamamlanmıştır" - "Vakıf eserlerimizi korumak ve onları gelecek nesillere aktarmak için gayret etmeyi sürdürüyoruz”

Vakıflar Genel Müdür Vekili Burhan Ersoy, 2015 yılındaki terör olaylarında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde zarar gören vakıf kültür varlıklarının restorasyonunun tamamlandığını bildirdi.

Ersoy, yaptığı açıklamada, terörden zarar gören eserlerin restorasyonu için bugüne kadar Genel Müdürlükçe 70 milyon lira harcama yapıldığını söyledi.

Osmanlı idaresinin Diyarbakır'daki ikinci valisi Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından 1521-1531 yılları arasında yaptırılan Hüsrev Paşa Camisi'ndeki medrese odalarının, kervansaray kısımlarının terör olayları sırasında kullanılamaz hale geldiğine dikkati çeken Ersoy, caminin onarımının tamamlandığını ifade etti.

Ersoy, 18. yüzyılda yapılan Ermeni Katolik Kilisesi'nin ise bir Osmanlı dönemi eseri olduğunu vurguladı.

Terör olaylarında kilise içinde meydana gelen patlamada, mukarnas ve alçı işlemelerin yok olduğunu, kilise iç cephelerinin ağır hasar gördüğünü anlatan Ersoy, "2016'da Genel Müdürlüğümüzce restorasyonuna başlanan yapıda çalışmalar tamamlandı.Terör saldırıları nedeniyle zarar görmüş Genel Müdürlüğümüz mülkiyetindeki tüm eserlerimizin restorasyonu tamamlanmıştır. Vakıf eserlerimizi korumak ve onları gelecek nesillere aktarmak için gayret etmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Keldani ve Ermeni Ortodoks kiliseleri de onarılıyor

Burhan Ersoy, mülkiyeti cemaat vakıflarına ait olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol doğrultusunda Sur bölgesindeki Keldani Kilisesi ile Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin onarımının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

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