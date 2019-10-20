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DÜZELTME - "Teröristler Rasulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor" başlıklı haberimizde "Kızılhaç" ifadesi sehven kullanılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 20:37 | Son Güncelleme

Teröristler, Rasulayn'dan ambulanslar ve sivil araçlarla kaçıyor - Türkiye, ABD ile sağlanan mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lıların ambulanslar ve sivil araçlarla Rasulayn'ı terk etmelerine izin veriyor - Yerel halk, harekat başladığı sırada güvenli bölgeye çıkış yaptığı için teröristler ilçeden tek başlarına çıkıyor

RASULAYN/ ÖMER KOPARAN - Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı YPG/PKK'lıların, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde ambulanslar ve sivil araçlarla kenti terk etmelerine müsaade ediyor.

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.

AA'nın Rasulayn'daki muhabirlerinin bildirdiğine göre, dün öğleden sonra ambulanslar ve bazı sivil araçlarla örgüt, yaralı teröristleri tahliye etmeye başladı.

Onlarca ambulans ve sivil araç, yaralı teröristleri, Türkiye'nin harekat bölgesinde açtığı koridordan çıkartarak Haseke ilinin Kamışlı ilçesine götürdü.

Gün içinde yine onlarca ambulans ve sivil araç, camlarına film çekilerek ya da gazete kapatılarak, içlerinin görülmesi engellenecek şekilde Haseke'den Rasulayn'a giriş çıkış yaptı.

Böylece Türkiye, ABD'yle olan mutabakat çerçevesinde teröristlerin harekat bölgesini terk etmelerine izin verdi.

- Siviller zaten çıkmıştı

Rasulayn'daki yaklaşık 40 bin sivilin yarısı harekatın başlamasıyla daha güvenli bölgelere hareket etmiş ve Haseke ili içerisinde geçici olarak barınmaya başlamıştı. Kalan nüfus da 3-4 gün içerisinde ilçeden ayrılarak yine Haseke yönünde yer değiştirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK ve bağlı kuruluşlar da harekatın başında sivil nüfusun kentlerden ayrılarak Haseke'ye göç ettiğini bizzat duyurmuştu.

Yaklaşık bin YPG/PKK'lı teröristin bulunduğu tahmin edilen Rasulayn'da şu an sivil nüfus barınmıyor. Buna karşın örgüt, Rasulayn'da sivil nüfus bulunduğunu iddia ederek, Türkiye'yi halkın tahliye edilmesini engellemekle suçluyor.

Ancak AA'nın elde ettiği görüntülerde, onlarca ambulanstan oluşan konvoyun herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan ilçeye giriş çıkış yaptığı açık şekilde görülüyor.

Öte yandan, genel olarak sivil nüfus tahliyelerinde camları örtülmemiş, içleri görünebilen otobüsler kullanıldığı biliniyor. Suriye iç savaşı boyunca bu şekilde pek çok örnek görülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Ekim 2019'da Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, TSK'nın PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiğini, bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların ABD'li muhataplarla koordine edildiğini açıklamıştı.

Bakanlık, bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoyun Rasulayn'a giriş yaptığını ve 86 araçlık bir konvoyun Tel Tamir istikametinde çıktığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Barış Pınarı Harekatı Kızılhaç Rasulayn

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