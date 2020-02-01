DÜZELTME - "TİKA, Komorlar Birliği'nde 2017'den bu yana 172 projeyi hayata geçirdi" başlıklı haberimizin başlığı ve giriş cümlesinde yer alan "2017" yılı "2010" şeklinde kaynağından düzeltilmiştir. Haberimizi düzeltilmiş haliyle yeniden yayımlıyoruz. Say

ZUHAL DEMİRCİ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika'da ada ülkesi olan Komorlar Birliği'nde, 2010'dan bu yana eğitimden tarıma, idari ve sivil altyapıdan acil insani yardıma kadar çeşitli alanlarda 172 proje ve faaliyeti hayata geçirdi.

AA muhabirinin, TİKA'dan edindiği bilgiye göre, Başkanlık, Türkiye ile Komorlar Birliği arasında ortaklık ve iş birliğinin geliştirilmesine katkı verilmesi amacıyla 2017'de başkent Moroni'de Program Koordinasyon Ofisini hizmete açtı.

TİKA, insani diplomasi kapsamında önemli roller üstlenerek ülkenin farklı bölgelerinde eğitim, tarım, altyapı ve kültürel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla 2010'dan bu yana 172 proje ve faaliyeti gerçekleştirdi.

- Acil insani yardım alanında yapılan faaliyetler

Başkanlık, ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 0,7'sini (6 bin 470 kişi) oluşturan fiziksel engelli bireylere hareket özgürlüğü ile çevre ve konut alanlarında ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 200 tekerlekli sandalye temin etti.

Geçen yıl başkent Moroni'de, 450 aileye gıda ve Kenneth Kasırgası'ndan zarar gören 1500 aileye 37,5 ton acil insani yardım desteğinde bulunuldu.