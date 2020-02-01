DÜZELTME - "TİKA, Komorlar Birliği'nde 2017'den bu yana 172 projeyi hayata geçirdi" başlıklı haberimizin başlığı ve giriş cümlesinde yer alan "2017" yılı "2010" şeklinde kaynağından düzeltilmiştir. Haberimizi düzeltilmiş haliyle yeniden yayımlıyoruz. Say

ZUHAL DEMİRCİ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika'da ada ülkesi olan Komorlar Birliği'nde, 2010'dan bu yana eğitimden tarıma, idari ve sivil altyapıdan acil insani yardıma kadar çeşitli alanlarda 172 proje ve faaliyeti hayata geçirdi.
AA muhabirinin, TİKA'dan edindiği bilgiye göre, Başkanlık, Türkiye ile Komorlar Birliği arasında ortaklık ve iş birliğinin geliştirilmesine katkı verilmesi amacıyla 2017'de başkent Moroni'de Program Koordinasyon Ofisini hizmete açtı.
TİKA, insani diplomasi kapsamında önemli roller üstlenerek ülkenin farklı bölgelerinde eğitim, tarım, altyapı ve kültürel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla 2010'dan bu yana 172 proje ve faaliyeti gerçekleştirdi.
- Acil insani yardım alanında yapılan faaliyetler
Başkanlık, ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 0,7'sini (6 bin 470 kişi) oluşturan fiziksel engelli bireylere hareket özgürlüğü ile çevre ve konut alanlarında ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 200 tekerlekli sandalye temin etti.
Geçen yıl başkent Moroni'de, 450 aileye gıda ve Kenneth Kasırgası'ndan zarar gören 1500 aileye 37,5 ton acil insani yardım desteğinde bulunuldu.
Çeşitli sosyal sıkıntılar nedeniyle büyük yerleşim yerlerine göç etmek zorunda kalan evsiz veya teneke kulübelerde yaşayan yüzlerce yoksul Komorlu ailenin barınma sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 32 briket makinesi hibe edildi.
Komorlar Birliği'ni etkisi altına alan ve çok sayıda can ve mal kaybına neden olan yağışların ardından Komorlar hükümeti, Türkiye'den yardım talebinde bulundu.
Söz konusu talebin ardından, TİKA aracılığıyla ülkede kullanılamaz hale gelen ve ada nüfusunun yaklaşık yüzde 70'ine içme ve kullanım suyu sağlayan Vouvoni su pompalama istasyonu rehabilite edilerek tekrar faaliyete geçirildi.
- "Radio de la Verite" isimli radyonun kurulumu gerçekleştirildi
Başkanlık, Afrika'da Mozambik ve Madagaskar ile okyanus komşusu Komorlar Birliği'nin üç adasından biri olan Anjouan'a atletizm pisti, basketbol ve voleybol sahalarını içeren 2 bin kişilik FIFA ölçütlerinde stat yaptı.
Öte yandan, Moroni'den diğer adaların da tamamına hizmet verebilecek kapasiteye sahip "Radio de la Verite" isimli radyonun kurulumu gerçekleştirildi. Burada görev alacak 10 kişiye Moroni ile Türkiye'de kayıt ve reklam seslendirmesi, yayın otomasyon programı, yayına hazırlama teknikleri, mikrofon ve line kablo hazırlama, verici, anten ve radyo yayıncılığının temel ilkeleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.
- Kültürel mirasın korunması ve tarım alanındaki faaliyetler
TİKA, bünyesinde ulusal arşivler ile ulusal müzeyi barındıran Komorlar Ulusal Müzesi'ni, belge ve arşivlerin daha uygun, sağlıklı ortamlarda uzun süreli muhafaza edilmesi amacıyla yenileyerek ziyaretçilere açtı.
"Komorlu Çiftçilere Tohum, Zirai Ekipman ve Bitki Sağlığını Korumaya Yönelik Ürünler Destek Projesi" kapsamında, Komorlar Tarım Kooperatifler Birliğine 20 ton tohumluk patates temin edildi.
Komorlar Birliği'nde tarımın geliştirilmesi ve sermayesi bulunmayan yaklaşık 500 çiftçiye, tohum ve tarımsal giderlerini karşılamak amacıyla farklı tarım ürünlere ait tohum ve tarımsal ekipman desteğinde bulunuldu.
- Komorlu itfaiyecilere, teorik ve pratik eğitim verildi
Komorlar Birliği'nin karşı karşıya kaldığı doğal felaketler ve tehlikelere karşı sorumluluk bilinciyle görev alabilecek 11 itfaiyecinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Başkanlık, Türkiye'de düzenlenen eğitimlerde Komorlu itfaiyecilere yangın söndürme, kentsel arama kurtarma, tehlikeli maddeler, trafik kazalarında müdahale ve ileri düzey kurtarma alanlarında teorik ve pratik eğitim verdi.
Bunun yanı sıra Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 12 gün süren Türkiye'deki yerel yönetimlerin uluslararası platformda tanıtılması ve yerel yönetimler arasında bağların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen staj programına, 6 Komorlu üniversite öğrencisinin katılımı sağlandı.
Başkent Moroni'de ihtiyaç sahibi ailelerin yoğun yaşadığı Irungudjanı gecekondu mahallesinde, ramazan ayı boyunca 6 bin kişiye iftar verildi.
Güvenli gıdaya, içme suyuna ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta sorun yaşayan afet bölgesi sakinlerine ramazanda 12,5 tona denk gelen 500 un torbası temin edilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
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