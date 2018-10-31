Trabzon'da, FETÖ/PDY'nin iş adamı mütevelli heyeti gruplarına yönelik soruşturma kapsamında 3 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet Çelik, Ali Yaşar Bayram, Ali Saylam, Ayhan Kalaycı, Bayram Yavuz, Cemal Yavuz, Cevdet Hacıcaferoğlu, Cüneyt Canbakkal, Hasan Aktaş, Hasan Aygün, Murat Türk, Orhan Boran, Savaş Güneş, Sinan Yavuz, Şamil Şanlı, Şefik Yavuz, Yunus Emre Hasanbaşoğlu ile avukatları katıldı.

Duruşmaya, mazeret bildiren sanıklar Ahmet Haşim Ekici, Samet Canbakkal ve Ali Habiboğlu ise gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse sunmuş olduğu esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiklerini belirtti.

Savcının mütalaasına katılmadıklarını dile getiren sanıklar ise beraatlerini talep etti.

Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ali Yaşar Bayram, Savaş Güneş ve Yunus Emre Hasanbaşoğlu'nun 2 yıl 1'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti.

Sanıklardan Ahmet Haşim Ekici, Ali Habiboğlu, Ayhan Kalaycı, Bayram Yavuz, Cemal Yavuz, Samet Canbakkal ve Sinan Yavuz'un beraatine, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer sanıkların ise denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmaları ile haklarında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

