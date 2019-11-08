(Düzeltme) Tunceli’de Turizm çalıştayı

Huzur, tatil ve spor şehri olarak anılmaya başlanan Tunceli’de turizm çalıştayı düzenlendi.

Tunceli’de, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) tarafından turizm çalıştayı düzenledi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen çalıştıyda kentteki turizm potansiyeli değerlendirdi. Çalıştaya, Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ilçe belediye başkanları, yerel acenteler ve kurum müdürleri katıldı.

Tunceli’de 4 mevsim doğa ve su sporları yapıldığını belirten Vali Tuncay Sonel, “ Organik ürünleri, balı, dutu ve misafirperver insanları ile gizemli bir yerdir Tunceli. Çünkü terörden daha birkaç yıl öncesine kadar Kovancılar ve Pülümür yolunda şehitler veriliyordu. Yollar kesiliyordu. O alçak ve hain teröristler hesap soruyordu. 600’lerde olan terörist sayısı kahraman güvenlik güçlerimizin gayretleri ile 40’lara düştü. Ya onlarda teslim olacak yada onlarda tek tek etkisi hale getirilecek. Çünkü bu şehre huzur lazım. Huzur olduğu zaman konaklayan turist sayımız 8 binlerden 160 binlere çıkıyor. Komşu illerden ve yurt dışından turistler geliyor. Ovacık gözleri var. Şuan orası içler açısı ve beton. Munzur’un ruhuna ve suyuna yakışmıyor. Bizim için Munzur çok önemli. Yöremiz, ülkemiz ve dünya için çok önemli. Orası yapılacak çalışmalar ile harika bir hale gelecek. Diyorlar ki ‘Valim Munzur’umuza dokunma’. Biz Munzur’a dokunmuyoruz. Baraj yapılacaktı hayır dedik. Şuan rafting şampiyonası yapıldı. Munzur’u ruhuna uygun hale getirilecek. Proje doğaya harika uygun bir projedir. Kimse kusura bakmasın biz Munzur’ a sahip çıkıyoruz. Munzur’da birkaç yıl öncesine kadar rafting yapan sayısı 250 civarındayken bu yıl 10 bin rafting yapan vatandaşımız var. Bu resmi kayıttır” dedi.

Devletin yapmış olduğu yatırımları saymadığını çünkü buna sürenin yetmeyeceğini dile getiren Vali Sonel, “Kapımız her zaman açık. Devletimizin ve kurumlarımızın kapısı açık. Biz Tunceli’de hem bu konularda hem de devletimizin şefkatini ve güzel yüzünü başta engellilerimize, şehit ailelerimize, yaşlılarımıza, esnafımıza göstermeğe çalışıyoruz. O kalan dağdakilere diyoruz ki gelin teslim olun devletimizin şefkatine ve merhametine güvenin yoksa hepinizi tek tek etkisiz hale getireceğiz. Çünkü bu memleket huzuru hak ediyor. 22 tane 24 metre yüksekliğinde yaşam alanları olan güvenlik kuleleri yapıldı. Daha üç yıl önce şehit verdiğimiz Polat binbaşımızın Dağyolu tarafına, Pülümür Erzincan yolu güzergâhına, Ovacık, Hozat ve Ali boğazı tarafına kulelerimiz yapıldı. Kahraman JÖH’lerimiz 24 saat esaslı etrafa bakıyor. Şuan kesintisiz olarak yollarımız açık. İnşallah huzur bu kalan temizlendikten sonra birkaç yıl içerisinde yaşam alanlı kuleler inşallah kule otel olur. Dağ keçisi ve kuş gözlem evi olur” diye konuştu.

