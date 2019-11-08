HABER

(Düzeltme) Tunceli’de Turizm çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

Huzur, tatil ve spor şehri olarak anılmaya başlanan Tunceli’de turizm çalıştayı düzenlendi.Tunceli’de, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) tarafından turizm çalıştayı düzenledi.

Huzur, tatil ve spor şehri olarak anılmaya başlanan Tunceli’de turizm çalıştayı düzenlendi.
Tunceli’de, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) tarafından turizm çalıştayı düzenledi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen çalıştıyda kentteki turizm potansiyeli değerlendirdi. Çalıştaya, Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ilçe belediye başkanları, yerel acenteler ve kurum müdürleri katıldı.
Tunceli’de 4 mevsim doğa ve su sporları yapıldığını belirten Vali Tuncay Sonel, “ Organik ürünleri, balı, dutu ve misafirperver insanları ile gizemli bir yerdir Tunceli. Çünkü terörden daha birkaç yıl öncesine kadar Kovancılar ve Pülümür yolunda şehitler veriliyordu. Yollar kesiliyordu. O alçak ve hain teröristler hesap soruyordu. 600’lerde olan terörist sayısı kahraman güvenlik güçlerimizin gayretleri ile 40’lara düştü. Ya onlarda teslim olacak yada onlarda tek tek etkisi hale getirilecek. Çünkü bu şehre huzur lazım. Huzur olduğu zaman konaklayan turist sayımız 8 binlerden 160 binlere çıkıyor. Komşu illerden ve yurt dışından turistler geliyor. Ovacık gözleri var. Şuan orası içler açısı ve beton. Munzur’un ruhuna ve suyuna yakışmıyor. Bizim için Munzur çok önemli. Yöremiz, ülkemiz ve dünya için çok önemli. Orası yapılacak çalışmalar ile harika bir hale gelecek. Diyorlar ki ‘Valim Munzur’umuza dokunma’. Biz Munzur’a dokunmuyoruz. Baraj yapılacaktı hayır dedik. Şuan rafting şampiyonası yapıldı. Munzur’u ruhuna uygun hale getirilecek. Proje doğaya harika uygun bir projedir. Kimse kusura bakmasın biz Munzur’ a sahip çıkıyoruz. Munzur’da birkaç yıl öncesine kadar rafting yapan sayısı 250 civarındayken bu yıl 10 bin rafting yapan vatandaşımız var. Bu resmi kayıttır” dedi.
Devletin yapmış olduğu yatırımları saymadığını çünkü buna sürenin yetmeyeceğini dile getiren Vali Sonel, “Kapımız her zaman açık. Devletimizin ve kurumlarımızın kapısı açık. Biz Tunceli’de hem bu konularda hem de devletimizin şefkatini ve güzel yüzünü başta engellilerimize, şehit ailelerimize, yaşlılarımıza, esnafımıza göstermeğe çalışıyoruz. O kalan dağdakilere diyoruz ki gelin teslim olun devletimizin şefkatine ve merhametine güvenin yoksa hepinizi tek tek etkisiz hale getireceğiz. Çünkü bu memleket huzuru hak ediyor. 22 tane 24 metre yüksekliğinde yaşam alanları olan güvenlik kuleleri yapıldı. Daha üç yıl önce şehit verdiğimiz Polat binbaşımızın Dağyolu tarafına, Pülümür Erzincan yolu güzergâhına, Ovacık, Hozat ve Ali boğazı tarafına kulelerimiz yapıldı. Kahraman JÖH’lerimiz 24 saat esaslı etrafa bakıyor. Şuan kesintisiz olarak yollarımız açık. İnşallah huzur bu kalan temizlendikten sonra birkaç yıl içerisinde yaşam alanlı kuleler inşallah kule otel olur. Dağ keçisi ve kuş gözlem evi olur” diye konuştu.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
İstanbul'a karadan ve havadan abluka! İstanbul'a karadan ve havadan abluka!
Teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesiTeleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Süper mini şortu eleştirilince...

Süper mini şortu eleştirilince...

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka!

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Yargıtay cezaları onadı! Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay cezaları onadı! 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Arap Emrah'ın yargılandığı davada flaş gelişme: Öldürülenin kardeşleri şikayetlerini geri çekti

Arap Emrah'ın yargılandığı davada flaş gelişme

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte salavat faziletleri

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.