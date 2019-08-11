HABER

DÜZELTME - "Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak" başlıklı haberimizin başlık, birinci ve üçüncü paragraflarında yer alan "bin 50" ifadesi, "10 bin 500" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımız

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 19:05 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Irak'ta 10 bin 500 aileye kurban eti ulaştıracak

ERBİL (AA) - Türk Kızılay, "Kurbanın bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla Irak'ta ihtiyaç sahibi yaklaşık 10 bin 500 aileye kurban eti ulaştıracak.

Erbil'deki mezbahada gerçekleştirilen kurban kesimine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci ve bazı yetkililer katıldı.

Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayırseverlerin vekalet verdiği 150 büyükbaş hayvanın etini ihtiyaç sahibi yaklaşık 10 bin 500 aileye dağıtacaklarını söyledi.

Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kahveci, "Elimizin ulaştığı her yere kurban bağışlarımızı ve yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız." dedi.

Kahveci, kurban etlerini Musul, Duhok, Halepçe, Kerkük ve Erbil'deki iç göçmen ve sığınmacılar ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını ifade etti.

- "Türk Kızılay her zaman buradaki insanlara sahip çıktı"

IKBY Bölge Bakanı Maruf da Türk Kızılayın Kurban Bayramı'nda ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattığını söyledi.

Irak'ta muhtaç insanlara yaptığı yardımlardan dolayı Türk Kızılaya teşekkür eden Maruf, "Bunlar gerçekten güzel adım ve önemli çalışmalardır. Türk Kızılay, geçmiş dönem ve bayramlarda da hiçbir zaman buradaki insanları yalnız bırakmadı. Her zaman bize sahip çıktılar." şeklinde konuştu.

Maruf, Türk Kızılayın sadece Irak'ta değil, Orta Doğu'da da örnek kuruluş haline geldiğini ve her zaman büyük çalışmalara imza attığını sözlerine ekledi.

DÜZELTME - "Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak" başlıklı haberimizin başlık, birinci ve üçüncü paragraflarında yer alan "bin 50" ifadesi, "10 bin 500" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımız

Türk Kızılay Irak'ta 10 bin 500 aileye kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak kurban Türk Kızılay

En Çok Okunan Haberler

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusu açıklaması

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.