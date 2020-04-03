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DÜZELTME - "Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesince sağlık çalışanlarına seccade dağıtıldı" başlıklı haberimizdeki "Türk Sağlık-Sen" ibaresini, "Sağlık-Sen" olarak düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Sağlık-Sen Kayseri Şubesince sağlık çalışa

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.04.2020 19:36 | Son Güncelleme

DÜZELTME - "Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesince sağlık çalışanlarına seccade dağıtıldı" başlıklı haberimizdeki "Türk Sağlık-Sen" ibaresini, "Sağlık-Sen" olarak düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Sağlık-Sen Kayseri Şubesince sağlık çalışanlarına seccade dağıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Sağlık-Sen Şubesince sağlık çalışanlarına 500 seccade dağıtıldı.

Sağlık-Sen Kayseri Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgının Türkiye'yi de büyük ölçüde etkilediği belirtilerek, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi uyarısıyla birçok tedbir alındığı hatırlatıldı.

Sendikanın, virüsle mücadelede en ön saflarda gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedbirler kapsamında ibadethanelere girişler ve topluca ibadet yapılması yasaklanmıştır. Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının virüs kapmamaları için kendilerine özel seccade yaptırdık. Manevi olarak güçlü kalmaları için ibadetlerini yerine getirmelerine yardımcı olduk.

Bu süreçte sağlık çalışanı arkadaşlarımız için sunta üzerine sünger ve kadife kaplı 500 seccade yaptırdık ve ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza dağıttık."

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Sağlık-Sen seccade

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