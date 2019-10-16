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(Düzeltme) Üniversitede terör örgütüne elaman temin eden 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 18:30 | Son Güncelleme

Mersin’de üniversitede terör örgütüne eleman kazandırma çalışmaları yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3’ü tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH adına Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisinde faaliyet yürüten, yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütünün birçok toplantısına katılan ve üniversite içerisinde örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri tespit edilen 13 kişiden 12’si gözaltına alındı.

Mersin’de üniversitede terör örgütüne eleman kazandırma çalışmaları yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3’ü tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH adına Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisinde faaliyet yürüten, yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütünün birçok toplantısına katılan ve üniversite içerisinde örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri tespit edilen 13 kişiden 12’si gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan örgüt propagandası içeren kitaplar ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.A., G.K., B.Ç. tutuklanırken, 9 kişi ise yurtdışı yasağı ile adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

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