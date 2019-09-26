Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki önemli Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Kurşunlu Han'ın kullanım hakkı, Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) verildi.

Kurşunlu Han'ın YEE'ye teslimi münasebetiyle Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin bu tarihi yapıyı ziyaret etti.

Bakan İsmaili, yaptığı açıklamada, Kurşunlu Han'ın Türkiye'ye teslim edilmesi için görüşmelere 18 yıl önce başlandığını anımsatarak "Türkiye onu restore edecek ve kullanışlı bir hale getirecek." dedi.

İki ülke arasındaki anlaşmaya göre, İstanbul'da da Kuzey Makedonya'ya ait bir kültür merkezi açılacağını söyleyen İsmaili, "Bugünden itibaren bu yapı Yunus Emre Enstitüsüne devredilecek." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kara da yapılacak restorasyon çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirerek "(Kurşunlu Han) Buradaki bütün akraba topluluklarımızın, bütün kardeşlerimizin hizmetine sunulacaktır." diye konuştu.