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DÜZELTME - "Van'da 53 bin öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor" başlıklı haberimizin başlığı "Van'da taşımalı öğrencilerin yemeği il milli eğitim mutfağından" şeklinde değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 18:02 | Son Güncelleme

"Van'da taşımalı öğrencilerin yemeği il milli eğitim mutfağından" - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor." dedi.

Bakan Selçuk, Van programı kapsamında İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okulda bulunan müze, atölye ve müzik sınıfını gezen Selçuk, okulun yemekhanesinde öğrencilere yemek dağıttı.

Selçuk, burada gazetecilere, özellikle taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemek yemelerini önemsediklerini söyledi.

Öğrencilerin gözündeki mutluluğu, pırıltıyı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, şunları belirtti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor. Yemeklerimizin kalitesi, niteliği konusunda çok hassas davranıyoruz. Bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmaları sürdürüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin öğle yemeklerini okulda yemelerinin giderek kapsamı genişleyen bir çalışmaya doğru dönüşeceğini düşünüyoruz. Burada sadece yemek dağıtılmayacak, aynı zamanda sevgi ve bir paylaşma hissi dağılıyor. Bu bakımdan çalışmayı yürüten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Bakan Selçuk, ardından Valiliği ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Selçuk, Van'ın eğitim konusundaki meselelerini masaya yatırmak üzere kente geldiğini söyledi.

Yaptıkları birtakım hayırlardan dolayı hayırseverlere teşekkür etme fırsatı bulduklarını anlatan Selçuk, "Bugüne kadar birçok il ziyaretinde bulundum. Diğer bütün illerde olduğu gibi Van'da da meseleleri yerinde görüp, akabinde çözüm yolları geliştirme, ortak karar alma imkanı bulduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Bakan Selçuk, daha sonra Valilikte düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van

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