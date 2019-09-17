Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor." dedi.

Bakan Selçuk, Van programı kapsamında İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okulda bulunan müze, atölye ve müzik sınıfını gezen Selçuk, okulun yemekhanesinde öğrencilere yemek dağıttı.

Selçuk, burada gazetecilere, özellikle taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemek yemelerini önemsediklerini söyledi.

Öğrencilerin gözündeki mutluluğu, pırıltıyı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, şunları belirtti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor. Yemeklerimizin kalitesi, niteliği konusunda çok hassas davranıyoruz. Bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmaları sürdürüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin öğle yemeklerini okulda yemelerinin giderek kapsamı genişleyen bir çalışmaya doğru dönüşeceğini düşünüyoruz. Burada sadece yemek dağıtılmayacak, aynı zamanda sevgi ve bir paylaşma hissi dağılıyor. Bu bakımdan çalışmayı yürüten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."