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  4. (Düzeltme) Yaşlı kadından 5 gündür haber alınamıyor

(Düzeltme) Yaşlı kadından 5 gündür haber alınamıyor

05.12.2020 18:32 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 1 Aralık’tan bu yana kayıp olan Fatma Çeri’yi (66) arama çalışmaları, sokak kısıtlamasına rağmen havadan ve karadan devam ediyor.Alınan bilgiye göre, 1 Aralık Salı günü saat 11.00’de evinden ayrılarak, ağaç altına dökülen kestanelerden başak yapmak üzere dağlık bölgeye gittiği söylenen 3 çocuk annesi Fatma Çeri, jandarma, AKUT, emniyet ekipleri ve vatandaşlar tarafından aranıyor.

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 1 Aralık’tan bu yana kayıp olan Fatma Çeri’yi (66) arama çalışmaları, sokak kısıtlamasına rağmen havadan ve karadan devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, 1 Aralık Salı günü saat 11.00’de evinden ayrılarak, ağaç altına dökülen kestanelerden başak yapmak üzere dağlık bölgeye gittiği söylenen 3 çocuk annesi Fatma Çeri, jandarma, AKUT, emniyet ekipleri ve vatandaşlar tarafından aranıyor. Özel eğitimli iz takip köpeğinin de destek verdiği çalışmalardan henüz olumlu bir sonuç alınamadığı bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, merkezi Değirmenciler Mahallesi’nin dağlık alanında yapılan arama çalışmalarına katıldı. Kaymakam Halim, Çarşamba günü başlatılan arama çalışmalarından bu yana, Demirci beldesi sakini Fatma Çeri’den haber alınamadığını belirtti. Halim, “Arama çalışmalarının 4’üncü gününde, Jandarma ve Arama Kurtarma timleri ile eğitimli köpeklerle arama çalışmalarına, dron ve helikopterde katıldı. Sokağa çıkma yasağına rağmen arama çalışmaları devam ediyor” dedi.
Merkez Değirmenciler Mahallesi dağlık alanlarda yapılan çalışmaları değerlendiren Kaymakam Halim, Simav Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleriyle birlikte arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, iyi sonuçlar alınması dileklerinde bulundu.
Aydın Jandarma Filo Komutanlığı tarafından gönderilen askeri helikoptere, Simav Jandarma Bölük Komutanlığı’ndan görevlendirilerek katılan personel ile arama çalışmaları havadan sürdürüldü. Eskişehir AKUT ekibi gönüllüsü Burak Akın, eğitimli iz takip köpeği Fırtına ile arama çalışmalarına katıldığını ve meskun mahalde Fatma Çeri’yi arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

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