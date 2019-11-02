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DÜZELTME - "Yeni vergi düzenlemesi komisyonda kabul edildi (1)" başlıklı haberimizin ikinci spotu ve 8. paragrafında yer alan "30 Haziran 2020'ye kadar uzatılıyor" ifadesi "30 Haziran 2022'ye kadar uzatılıyor" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelter

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 00:21 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklife eklenen maddeyle, sağlık enstitülerinin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesi Hakkında Kanun'da yer alan "Dış borcun tahsisi" tanımına Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı da eklendi - Elektrik Piyasası Kanunu'nda da değişikliğe gidilerek, tesislere, çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla tanınan süre 31 Aralık 2019'dan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılıyor

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonun bugünkü toplantısında, teklife üç madde ihdas edildi, değerli konut vergisine ilişkin düzenlemede değişiklik önergesi kabul edildi.

Sağlık alanında Ar-Ge çalışmaları yapan sağlık enstitülerinin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesi Hakkında Kanununda yer alan "Dış borcun tahsisi" tanımına Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı da eklendi.

Teklife ihdas edilen başka bir maddeye göre de terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve bu nedenle kamu görevinden çıkarılmış olan kişilerden adli veya idari soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin başvuruları hakkında 31 Ekim 2019 tarihine kadar karar alan, bu kararları yerine getiren veya işlem yapmayan kamu görevlilerinin bu karar ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

Konuya ilişkin komisyona bilgi veren SGK temsilcisi, tutuklu olan bazı askerlerin emeklilik işlemlerinde 1,5 yıllık gecikme yaşandığını, bu nedenle 36 suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, söz konusu düzenlemeyi eleştirerek, "Sayın Bülent Arınç'ın videosunu gördüm. 'Utanıyorum.' dedi. Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi. Partinin kurucularından. Vicdana davet ediyorum sizleri. Hiç kimseyi yargı kararıyla kesinleşmedikçe suçlu ilan etmemeliyiz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da bu maddenin komisyonu mahkeme yerine koyduğunu, bu nedenle kabul edilmesinden rahatsız olduğunu söyledi.

- 4 ayda bir denetlenecek

Komisyonda teklife eklenen başka bir maddeyle, Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla tanınan süre 31 Aralık 2019'dan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılıyor.

Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, söz konusu şirketlerde elektrik üretim faaliyeti durdurulamayacak ve çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmemesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmaması halinde idari para cezası uygulanmayacak.

Ancak çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımlara dair yapım sözleşmesi ile iş termin planını 30 Haziran 2020 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunmayan üretim tesisleri bu haklardan yararlanamayacak.

İş termin planı sunulan üretim tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plana uyum açısından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 4 ayda bir denetlenecek.

Her bir denetimde plana uygun olmadığı tespit edilen tesislere Çevre Kanunu'nda yer alan idari para cezaları 20 kat artırılarak uygulanacak.

İş termin planındaki herhangi bir işin yapımının belirtildiği süreye göre bir yıl geciktiğinin tespiti halinde üretim tesisinin faaliyeti durdurulacak.

Bu madde kapsamında verilen idari para cezalarına karşı dava açılması, cezanın tahsil işlemlerini de durduramayacak.

- "13 termik santral var"

Konuya ilişkin komisyona bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, söz konusu düzenlemeyle iş termin planına uymayan santrallere ağır idari para cezaları getirildiğini söyledi.

Tancan, düzenleme kapsamındaki santrallerin hangi şirketlere ait olduğunun sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"13 yerli kömür santralinin toplam kurulu güçleri 9 bin 77 megavat. Bunların 3 tanesinde geçici faaliyet belgesi var. 3'ü 1 Ocak'ta kapanma riskiyle karşı karşıya değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre arıtma tesisleri yoksa faaliyetlerini hemen durduruyor. Bu varsa ama kendilerinin belirlediği emisyonları sağlamıyorsa süreler vererek ve para cezalarıyla bu değerleri sağlamasını temin ediyor. Geri kalan 10 santralimizde geçici faaliyet belgesi yok. Bu düzenleme yasalaşmazsa 10 tane santral kapanacak. Bunların toplam kurulu gücü 8.350 megavat. Çoğunluğu burada. Bunların hiç birisi bu yapımla alakalı işe başlamamış durumda da değiller. Değişik aşamalardalar."

Tancan, bun santrallerin 4'ünün Çelikler Holding'e, ikisinin EÜAŞ'a, birinin Ciner Enerji'ye, ikisinin Konya Şeker Enerji'ye, ikisinin Limak ve İçtaş Enerji ortaklığına, ikisinin Bereket Enerji'ye ait olduğunu bildirdi.

Öte yandan, teklifin "değerli konut vergisi"ne ilişkin maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre, 5 milyon liranın üzerinde değeri olan konutlara uygulanacak değerli konut vergisinde taban miktarına 5 milyon lira da dahil edildi.

(Sürecek)

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