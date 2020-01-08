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DÜZELTME - "Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın acı günü" başlıklı haberimizin spot ve girişinde yer alan "babası" ifadesi "amcası" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ı

ARTVİN HABERLERİ  | 08.01.2020 18:05 | Son Güncelleme

Hüseyin Aydın'ın vefat eden amcası Cevdet Aydın'ın cenazesi Artvin'de toprağa verildi

ARTVİN (AA) - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın vefat eden amcası Cevdet Aydın'ın cenazesi Artvin'de defnedildi.

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Aydın'ın (83) cenazesi, memleketi Artvin'in Borçka ilçesine getirildi.

Cevdet Aydın için Borçka Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, yeğeni Hüseyin Aydın, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, eski bakanlardan Faruk Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeniyol Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Cenaze namazı

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Sabah
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Öğle
12:24
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:33

Artvin Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Ayça Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Ardanuc
Turna Eczanesi
Arhavi
Sağlık Eczanesi
Borcka
Altınpost Eczanesi
Hopa
Deniz Eczanesi
Murgul
Merkez Eczanesi
Savsat
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