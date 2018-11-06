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DÜZELTME "Kırıkkale'de çocuğun balkondan düşmesi" başlıklı haberimizde yer alan "yaşamını yitirmesi" ifadesi "yaralanması" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Kırıkkale'de çocuğun balkondan düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

İki yaşındaki yeğenini balkondan attığı iddiasıyla gözaltına alınan teyze tutuklandı

Kırıkkale'de iki yaşındaki yeğenini balkondan attığı iddiasıyla gözaltına alınan teyze tutuklandı.

Selimözer Mahallesi Cevdet Ocak Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında, annesi Sema E. ile yaşayan Zümra I'nın (2), dün evlerinin balkonundan düşüp yaralanmasıyla ilgili, yeğenini balkondan atmış olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan teyze Sedanur E'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zümra I'nın, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

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